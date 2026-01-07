(16) 99963-6036
Emenda de Bruno Zancheta garante novo cardioversor para a USA do SAMU

Crédito: Maycon Maximino

O vereador Bruno Zancheta destinou recursos, por meio de emenda parlamentar, para a aquisição de um cardioversor/monitor que irá equipar a Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. O investimento será utilizado na compra do equipamento, considerado fundamental para o atendimento de pacientes em estado grave.

O cardioversor/monitor é essencial em ocorrências que envolvem paradas cardiorrespiratórias, arritmias e outras emergências cardiovasculares, permitindo o monitoramento contínuo dos sinais vitais e intervenções imediatas ainda no local da ocorrência ou durante o transporte até a unidade hospitalar.

Com a destinação do recurso, o SAMU passa a contar com mais tecnologia e segurança no atendimento pré-hospitalar, fortalecendo a rede de urgência e emergência e ampliando as chances de sobrevivência dos pacientes atendidos.

Segundo o vereador Bruno Zancheta, o investimento representa um compromisso direto com a vida e com a valorização dos profissionais da saúde. “Esse equipamento é essencial para salvar vidas. O cardioversor permite que a equipe do SAMU atue de forma rápida e eficaz em situações críticas, onde cada segundo conta. Destinar essa emenda é investir diretamente na saúde da população e dar melhores condições de trabalho aos profissionais que estão na linha de frente do atendimento de urgência e que realizam um trabalho de excelência. A população como um todo será beneficiada”, afirmou.

A iniciativa reforça o atendimento a demandas prioritárias da saúde pública, contribuindo para um serviço mais eficiente, moderno e preparado para situações de alta complexidade.

