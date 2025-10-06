(16) 99963-6036
segunda, 06 de outubro de 2025
Educação

EMEB do jardim Araucária recebe sistema de climatização com recurso destinados por Elton Carvalho

06 Out 2025 - 17h09Por Da redação
A Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Alcir Affonso Leopoldino, localizada no bairro Jardim Araucária, acaba de dar um importante passo para oferecer mais conforto e qualidade no ambiente escolar. Com recurso de emenda parlamentar do vereador Elton Carvalho, a unidade passa a contar com um sistema de climatização, que proporcionará um ambiente mais agradável para alunos, professores e toda a comunidade escolar.

A instalação dos equipamentos atende a uma demanda antiga dos pais e da direção da escola, especialmente durante os períodos de calor intenso, quando a temperatura nas salas de aula se torna um desafio para o aprendizado.

A iniciativa faz parte do compromisso do vereador Elton Carvalho com a educação pública de São Carlos. “A escola é o segundo lar de nossas crianças. Garantir condições dignas e acolhedoras é essencial para que o aprendizado aconteça de forma plena”, destacou o parlamentar.

