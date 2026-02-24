LucÃ£o Fernandes - CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£o

O presidente da Câmara Municipal de São Carlos, Lucão Fernandes, fez um pronunciamento firme na tribuna nesta semana, combinando articulação institucional, anúncio de posicionamento eleitoral e um chamado direto à união política da cidade.

Logo na abertura, Lucão agradeceu a visita do ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França, e do deputado estadual Caio França. Segundo ele, a presença das lideranças demonstra respeito por São Carlos e reforça a importância do diálogo entre os entes federativos.

Durante o encontro, o presidente informou ter solicitado ao parlamentar estadual a destinação de R$ 1 milhão em emenda para cada abrigo e casa de passagem do município, com o objetivo de fortalecer a rede de acolhimento às pessoas em situação de vulnerabilidade. “Investir nesses espaços é investir em dignidade, proteção e humanidade”, afirmou.

“Estamos há anos sem voz ativa”

O ponto mais enfático do discurso ocorreu quando Lucão tratou da representatividade política de São Carlos. Em tom direto, ele destacou que o município vive um longo período de esvaziamento institucional nas esferas superiores.

“Desde 2014, São Carlos não tem representação na Câmara Federal. E desde 2002 não elegemos um deputado com base política consolidada na cidade. Isso é um fato. E precisamos encarar essa realidade com responsabilidade”, declarou.

Para Lucão, a ausência de representantes na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e na Câmara dos Deputados compromete a capacidade de articulação por investimentos e políticas estruturantes.

“Não é mais tempo de vaidade. É tempo de maturidade. Se não houver união e responsabilidade, continuaremos assistindo outras cidades avançarem enquanto São Carlos perde espaço.”

Decisão eleitoral e foco coletivo

Ao comentar as especulações sobre uma eventual candidatura a deputado estadual, Lucão afirmou receber as manifestações como reconhecimento ao trabalho desenvolvido, mas anunciou que não disputará a eleição neste ano.

Segundo ele, a decisão está alinhada a uma estratégia mais ampla de fortalecimento coletivo da cidade. “Seguiremos construindo nossa trajetória degrau a degrau, com responsabilidade. O mais importante agora é garantir que São Carlos volte a ter voz ativa nos grandes debates estaduais e federais.”

Mobilização contra o feminicídio

Na parte final do discurso, o presidente convocou vereadores e a sociedade para o ato “São Carlos por Elas”, marcado para o próximo dia 8. Ele fez questão de frisar que a mobilização é apartidária.

“O ato não é do Lucão. Não é de partido. É da Câmara Municipal e da cidade”, afirmou.

Lucão relatou que acompanhou mobilizações semelhantes em capitais e outras cidades do país e defendeu que São Carlos, reconhecida como polo de tecnologia e conhecimento, não pode se omitir diante da pauta do combate ao feminicídio e à violência contra a mulher.

“Todos nós nascemos de uma mulher. Temos mães, filhas, irmãs, esposas, amigas. Temos o dever moral e institucional de proteger a vida e a dignidade de cada uma delas”, concluiu, reforçando o convite para que a população participe do ato.

O discurso marcou um posicionamento político claro do presidente da Câmara: defender união suprapartidária para reconstruir a representatividade de São Carlos e, ao mesmo tempo, mobilizar a cidade em torno de pautas sociais urgentes.

