Elton Carvalho destina R$ 100 mil para construção com foco no bem estar animal e socialização

Área de soltura no Canil Municipal - Crédito: divulgação

O Canil e Gatil Municipal de São Carlos receberá um importante reforço em sua estrutura para melhorar a qualidade de vida dos animais abrigados. Através de uma emenda parlamentar de R$ 100 mil destinada pelo vereador Elton Carvalho (Republicanos), será construída uma área de soltura exclusiva para os pets. O espaço foi planejado para romper o ciclo de confinamento contínuo nas baias, permitindo que cães e gatos tenham um local adequado para socialização e exercícios ao ar livre.

A ausência de um local apropriado para o lazer impacta diretamente a saúde física e psicológica dos animais, que podem apresentar estresse e apatia após longos períodos em ambientes fechados. Com a nova área de soltura, os animais poderão gastar energia e interagir entre si, o que resulta em um comportamento mais sociável e equilibrado — fatores determinantes para que eles sejam escolhidos por novas famílias em processos de adoção.

Para o vereador Elton Carvalho, o investimento vai além da obra física, tratando-se de um compromisso com a saúde pública e o respeito à vida animal.

“Entendemos que o bem-estar animal é uma prioridade. Esse recurso de R$ 100 mil vai permitir que os animais do nosso Canil Municipal saiam do isolamento das baias para uma área de soltura onde possam correr, socializar e desestressar. Um animal mais feliz e saudável interage melhor com as pessoas, o que facilita e muito o processo de adoção”, afirma o vereador Elton Carvalho (Republicanos).

Além do benefício direto aos animais, a melhoria na estrutura otimiza a rotina dos profissionais e voluntários que atuam no local. Com um ambiente adequado para o manejo, o fluxo de trabalho se torna mais eficiente, garantindo que o atendimento no Canil siga padrões de excelência. A expectativa é que as obras tragam um novo fôlego à causa animal no município, priorizando a dignidade dos animais resgatados.

Leia Também