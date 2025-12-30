Dezembro Verde 2025 reforça conscientização contra o abandono de animais na cidade

O mês de dezembro é historicamente marcado pelo aumento nos casos de abandono e maus-tratos contra animais em todo o país. Diante desse cenário preocupante, o município intensificou, pelo quinto ano consecutivo, as ações da campanha Dezembro Verde, promovendo atividades de conscientização em diversos pontos da cidade e reforçando a importância do cuidado, do respeito e da responsabilidade com os animais.

Estudos e levantamentos indicam que, durante o mês de dezembro, os casos de abandono de animais aumentam cerca de 30%, especialmente em razão das festas de fim de ano e das viagens familiares. Com base nesses dados alarmantes, a campanha tem como principal objetivo alertar a população de que o abandono é crime, além de incentivar práticas de guarda responsável e valorização da vida animal.

Autor do projeto de lei que instituiu o Dezembro Verde no município, o vereador Bruno Zancheta destaca que o trabalho vai além da conscientização. Em parceria com o vereador Elton Carvalho, também foram realizadas ações práticas ao longo do mês, incluindo resgates de animais em situação de abandono e maus-tratos, garantindo acolhimento e os devidos encaminhamentos, sempre com o apoio das secretarias municipais envolvidas.

A campanha conta com a atuação integrada do poder público, fortalecendo políticas de proteção animal e promovendo ações educativas junto à população. Além da orientação, as atividades reforçam que os crimes de abandono e maus-tratos estão previstos em lei, com penas que variam de dois a cinco anos de reclusão, além de multa e proibição da guarda do animal.

Para os parlamentares, a causa animal é um dever coletivo. “Proteger os animais é responsabilidade de todos. Nosso compromisso é reduzir esses índices, ampliar a conscientização e garantir que a lei seja respeitada”, reforçam Bruno Zancheta e Elton Carvalho.

As ações do Dezembro Verde ocorreram ao longo de todo o mês, mas, segundo os organizadores, o trabalho precisa continuar durante o ano inteiro, levando informação, orientação e apoio à população, com o objetivo de erradicar o abandono e consolidar uma cultura permanente de respeito e cuidado com os animais.

Leia Também