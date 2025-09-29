(16) 99963-6036
Cirurgias eletivas e exames

Deputado Vitão do Cachorrão destina 200 mil para a saúde a pedido de Elton Carvalho

29 Set 2025 - 16h43Por Da redação
Deputado Vitão do Cachorrão destina 200 mil para a saúde a pedido de Elton Carvalho - Crédito: Divulgação Crédito: Divulgação

 

A saúde de nossa cidade acaba de receber um importante reforço! Graças à destinação de R$ 200 mil em recursos do deputado estadual Vitão do Cachorrão (Republicanos), será possível ampliar a realização de exames, procedimentos e cirurgias eletivas para a população.

Esse recurso é fruto da reunião realizada pelo vereador Elton Carvalho (Republicanos) com o deputado, reforçando sua atuação em buscar melhorias concretas para a saúde de São Carlos.

A emenda foi indicada e está em tramitação, sendo que muito em breve deverá estar disponível aos cofres públicos. O investimento representa mais qualidade de vida, agilidade no atendimento e a redução da fila de espera do SUS, garantindo que mais pessoas tenham acesso ao tratamento que precisam.

“Agradecemos ao deputado Vitão do Cachorrão pela sensibilidade e compromisso com a saúde dos nossos munícipes. Esse recurso faz a diferença e reafirma a importância da parceria entre nossa cidade e o Estado, através da Assembleia Legislativa, da para o fortalecimento saúde em São Carlos”, destacou Elton.

