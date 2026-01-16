(16) 99963-6036
sexta, 16 de janeiro de 2026
Notícias do legislativo

Deputado Federal Kim Kataguiri visita São Carlos e anuncia mais de R$ 2 milhões para São Carlos atendendo pedido de Bruno Zancheta

16 Jan 2026 - 09h30Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Deputado Federal Kim Kataguiri visita São Carlos e anuncia mais de R$ 2 milhões para São Carlos atendendo pedido de Bruno Zancheta -

O Deputado Federal Kim Kataguiri esteve em São Carlos, cumprindo uma agenda institucional que incluiu visita à EMBRAPA e entrevistas concedidas a veículos de comunicação local. Durante a passagem pela cidade, o parlamentar anunciou a destinação mais de R$ 2 milhões de reais por meio de emenda parlamentar para São Carlos atendendo a um pedido do vereador Bruno Zancheta.

Do montante, R$ 1 milhão de reais serão destinados para a área da saúde, R$ 800 mil reais para investimentos em ciência e tecnologia na EMBRAPA e
R$ 500 mil reais para a aquisição de mais duas viaturas elétricas para a Guarda Municipal. Os recursos reforçam investimentos estratégicos e ampliam a capacidade de atendimento à população são-carlense.

Durante a visita, Kim Kataguiri destacou a relevância da emenda para o desenvolvimento da cidade: “São Carlos é um município estratégico, com grande potencial e demandas importantes. Esses recursos são fundamentais para fortalecer áreas básicas como saúde, segurança e educação, garantindo melhores condições de vida para a população e mais eficiência nos serviços públicos. Durante meu mandato, tenho colocado São Carlos sempre no radar para receber novos investimentos”, afirmou o deputado.

O parlamentar também agradeceu a confiança que sempre recebe da população local e ressaltou a importância de São Carlos contar com representantes comprometidos tanto na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP) quanto no Congresso Nacional. Segundo ele, é fundamental que a cidade tenha vozes ativas em diferentes esferas de poder para garantir avanços concretos.

Kim Kataguiri ainda destacou que enxerga no vereador Bruno Zancheta um nome com potencial para representar São Carlos em escalas maiores no futuro. “O vereador Bruno Zancheta tem mostrado trabalho, seriedade e compromisso com a cidade. Vejo nele potencial para representar São Carlos também em níveis estaduais ou federais”, completou.

O vereador Bruno Zancheta agradeceu a parceria e a atenção do deputado às demandas do município: “Quero agradecer ao deputado Kim Kataguiri pela parceria e pela sensibilidade em atender nosso pedido, destinando recursos para São Carlos. Esses recursos mais uma vez chegam em um momento importante e vão impactar diretamente a vida das pessoas. Precisamos cada vez mais buscar investimentos, fortalecer políticas públicas e garantir que São Carlos continue avançando”, destacou o vereador.

 

 

Leia Também

Vereador Jùlio Cesar destina recursos para modernização do ensino e treinamento na Santa Casa de São Carlos
Notícias do legislativo20h05 - 13 Jan 2026

Vereador Jùlio Cesar destina recursos para modernização do ensino e treinamento na Santa Casa de São Carlos

Conversão de multas por doação de sangue: Bruno Zancheta apresenta lei na Câmara
Notícias do legislativo16h27 - 09 Jan 2026

Conversão de multas por doação de sangue: Bruno Zancheta apresenta lei na Câmara

Emenda de Bruno Zancheta garante novo cardioversor para a USA do SAMU
Notícias do legislativo15h20 - 07 Jan 2026

Emenda de Bruno Zancheta garante novo cardioversor para a USA do SAMU

Câmara de São Carlos aprova quase mil projetos em 2025 e destaca participação popular
Notícias do legislativo16h24 - 30 Dez 2025

Câmara de São Carlos aprova quase mil projetos em 2025 e destaca participação popular

Dezembro Verde 2025 reforça conscientização contra o abandono de animais na cidade
Notícias do legislativo15h12 - 30 Dez 2025

Dezembro Verde 2025 reforça conscientização contra o abandono de animais na cidade

Últimas Notícias