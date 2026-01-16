Deputado Federal Kim Kataguiri visita São Carlos e anuncia mais de R$ 2 milhões para São Carlos atendendo pedido de Bruno Zancheta

O Deputado Federal Kim Kataguiri esteve em São Carlos, cumprindo uma agenda institucional que incluiu visita à EMBRAPA e entrevistas concedidas a veículos de comunicação local. Durante a passagem pela cidade, o parlamentar anunciou a destinação mais de R$ 2 milhões de reais por meio de emenda parlamentar para São Carlos atendendo a um pedido do vereador Bruno Zancheta.

Do montante, R$ 1 milhão de reais serão destinados para a área da saúde, R$ 800 mil reais para investimentos em ciência e tecnologia na EMBRAPA e

R$ 500 mil reais para a aquisição de mais duas viaturas elétricas para a Guarda Municipal. Os recursos reforçam investimentos estratégicos e ampliam a capacidade de atendimento à população são-carlense.

Durante a visita, Kim Kataguiri destacou a relevância da emenda para o desenvolvimento da cidade: “São Carlos é um município estratégico, com grande potencial e demandas importantes. Esses recursos são fundamentais para fortalecer áreas básicas como saúde, segurança e educação, garantindo melhores condições de vida para a população e mais eficiência nos serviços públicos. Durante meu mandato, tenho colocado São Carlos sempre no radar para receber novos investimentos”, afirmou o deputado.

O parlamentar também agradeceu a confiança que sempre recebe da população local e ressaltou a importância de São Carlos contar com representantes comprometidos tanto na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP) quanto no Congresso Nacional. Segundo ele, é fundamental que a cidade tenha vozes ativas em diferentes esferas de poder para garantir avanços concretos.



Kim Kataguiri ainda destacou que enxerga no vereador Bruno Zancheta um nome com potencial para representar São Carlos em escalas maiores no futuro. “O vereador Bruno Zancheta tem mostrado trabalho, seriedade e compromisso com a cidade. Vejo nele potencial para representar São Carlos também em níveis estaduais ou federais”, completou.

O vereador Bruno Zancheta agradeceu a parceria e a atenção do deputado às demandas do município: “Quero agradecer ao deputado Kim Kataguiri pela parceria e pela sensibilidade em atender nosso pedido, destinando recursos para São Carlos. Esses recursos mais uma vez chegam em um momento importante e vão impactar diretamente a vida das pessoas. Precisamos cada vez mais buscar investimentos, fortalecer políticas públicas e garantir que São Carlos continue avançando”, destacou o vereador.

