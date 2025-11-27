(16) 99963-6036
Depois de atuação intensa junto à população, Paulo Vieira encerra sua passagem pela Câmara

27 Nov 2025 - 11h01Por Da redação
Paulo Vieira - Crédito: divulgação

O vereador Paulo Vieira (PP) deixou a cadeira na Câmara Municipal na última segunda-feira (24), retornando à condição de suplente do Progressistas após alterações administrativas na Prefeitura e no Legislativo. Ele havia tomado posse no dia 7 de janeiro deste ano.

Durante os meses em que esteve no mandato, Paulo concentrou sua atuação nas ruas, com forte presença em bairros periféricos como Cidade Aracy, Eduardo Abdelnur, Zavaglia, Ipê Mirim, Santa Felícia e, principalmente, Santa Angelina, bairro onde cresceu. Seu objetivo foi manter contato direto com moradores, ouvir demandas e cobrar soluções.

No Ipê Mirim, Paulo promoveu reuniões com a comunidade ao lado do vice-prefeito Roselei Françoso, apresentando pedidos de limpeza, manutenção, melhorias na sinalização viária e ajustes em pontos de ônibus. No Ipê Mirim, também organizou encontros com moradores para levar demandas urgentes à Prefeitura.

O vereador pediu também limpeza urbana no bairro Santa Angelina.

Outra frente importante do mandato foi a articulação com o prefeito do campus da USP de São Carlos e professores para implantar um projeto musical destinado a crianças do Santa Angelina, iniciativa prevista para ser implementada em breve.

Durante sua passagem pelo Legislativo, Paulo Vieira protocolou 188 requerimentos, 25 indicações e teve dois projetos de lei aprovados, entre eles a lei que garante prioridade em mamografias para mulheres a partir dos 30 anos em São Carlos.

No encerramento do período como vereador, Paulo deixou um agradecimento especial:

“Agradeço imensamente a todos os moradores que me procuraram e confiaram no meu trabalho nesses meses. Agradeço também ao presidente da Câmara, Lucão Fernandes, e ao prefeito Netto Donato pelo respeito e diálogo durante esse período. Saio com a consciência tranquila de que fiz um mandato de rua, perto das pessoas, e continuarei trabalhando por São Carlos em qualquer lugar que eu estiver.”

