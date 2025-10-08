 Denúncia de Elton Carvalho resulta em resgate de mais de 40 animais em São Carlos

Crédito: divulgação

O vereador Elton Carvalho recebeu em seu gabinete uma grave denúncia de maus-tratos contra animais. Imediatamente, ele se deslocou até o local para verificar a situação de perto e constatou um cenário de extrema crueldade: aproximadamente 42 animais, entre cães e gatos, viviam em condições precárias, sem alimentação adequada e com alguns cadáveres encontrados no local.

Diante da gravidade do caso, o vereador acionou a Guarda Municipal, o Departamento de Defesa Animal e a Polícia Civil, que compareceram prontamente para realizar o resgate e os procedimentos legais necessários.

Os animais sobreviventes foram recolhidos e encaminhados ao Canil Municipal, onde agora recebem os cuidados e tratamentos necessários.

Elton Carvalho reforçou que maus-tratos contra animais são crime e que continuará atuando firmemente em defesa daqueles que não têm voz, cobrando providências e apoiando ações que garantam respeito e proteção à vida animal.

Leia Também