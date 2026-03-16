Defensoria Pública adere à campanha “São Carlos por Elas” e reforça parceria com a Câmara no combate à violência contra a mulher

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A campanha “São Carlos por Elas”, que tem mobilizado instituições e lideranças locais no enfrentamento à violência contra a mulher, ganhou um importante reforço institucional na última sexta-feira (13) com a adesão da Defensoria Pública do Estado de São Paulo na cidade de em São Carlos.

Na sede da instituição, os defensores Jonas Zoli Segura e Joemar Rodrigo Freitas receberam a visita do presidente da Câmara Municipal, Lucão Fernandes e do vereador Lineu Navarro, responsáveis pela proposição da audiência pública de conscientização sobre feminicídio e violência doméstica que será realizada no Teatro Municipal, no dia 30 de março, às 18h.

A reunião entre os parlamentares e os defensores foi voltada ao fortalecimento de ações conjuntas entre instituições no enfrentamento à violência doméstica e ao feminicídio. Também foram discutidas estratégias de acolhimento às vítimas, ampliação de mecanismos de proteção e a importância da atuação integrada entre os poderes públicos e as instituições de justiça. Os representantes da Defensoria elogiaram a iniciativa da Câmara Municipal em colocar o tema no centro do debate público.

Segundo eles, a mobilização institucional é fundamental diante do aumento dos casos de violência contra a mulher, realidade que tem preocupado os órgãos de defesa de direitos em todo o país. Para Lucão Fernandes e Lineu Navarro, a participação da Defensoria fortalece a rede de proteção e amplia o alcance das políticas públicas voltadas às mulheres. Os vereadores formalizaram o convite para que os defensores participem da audiência e destacaram que o encontro reunirá representantes do poder público, do sistema de justiça e da sociedade civil para discutir medidas concretas de enfrentamento ao feminicídio e à violência doméstica, além de propor novos mecanismos de proteção às mulheres. A campanha “São Carlos por Elas” busca

justamente ampliar esse debate na cidade, estimulando a construção coletiva de políticas públicas capazes de prevenir a violência, proteger vítimas e fortalecer a rede de apoio no município.

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