Com apoio de Marcos Pereira, Elton Carvalho viabiliza investimentos históricos na saúde de São Carlo

Crédito: Divulgação

A política de resultados em São Carlos tem ganhado destaque com a parceria estratégica entre o deputado federal Marcos Pereira, presidente nacional do Republicanos, e o vereador Elton Carvalho, presidente do Republicanos São Carlos. A união entre a articulação política em Brasília e o conhecimento técnico na área da saúde tem gerado avanços concretos para a população, especialmente na redução das filas de espera por atendimentos e procedimentos médicos.

Reconhecido nacionalmente, Marcos Pereira consolidou sua liderança como 1º vice-presidente da Câmara dos Deputados no último biênio e foi um dos principais articuladores da candidatura e da vitória do governador Tarcísio de Freitas. Com forte atuação municipalista, o parlamentar tem direcionado recursos significativos para São Carlos, cidade que o homenageou com o título de Cidadão Honorário, em reconhecimento aos serviços prestados.

Na esfera local, Elton Carvalho exerce seu terceiro mandato como vereador e preside atualmente a Comissão de Saúde da Câmara Municipal. Servidor público há mais de 15 anos e técnico de enfermagem, o parlamentar utiliza sua experiência prática para identificar demandas prioritárias e transformar recursos em ações efetivas.

Um dos principais resultados da parceria foi a destinação de R$ 2 milhões para a realização de mutirões de cirurgias, incluindo procedimentos de vesícula, catarata e cirurgias gerais, beneficiando centenas de pacientes que aguardavam há anos na fila do sistema público de saúde.

Na área de diagnóstico e prevenção, outros R$ 500 mil viabilizaram mais de 620 exames de colonoscopia, além de mutirões de ultrassom, acelerando diagnósticos e o início de tratamentos. Também foram assegurados recursos para a aquisição de próteses auditivas e um novo aporte de R$ 500 mil para o custeio da saúde municipal, fortalecendo o atendimento básico.

A infraestrutura também recebeu atenção. Aproximadamente R$ 300 mil foram destinados à reforma da Unidade de Saúde da Família (USF) do Jockey Clube, proporcionando melhores condições de atendimento à população e de trabalho aos profissionais da saúde.

Além do setor da saúde, a parceria ampliou seus impactos para outras áreas essenciais. O bairro Jockey Club foi contemplado com R$ 500 mil para obras de recapeamento asfáltico, atendendo a uma antiga reivindicação dos moradores. Na área social, R$ 250 mil foram investidos na implantação da Busca Ativa Social Noturna, serviço voltado ao acolhimento humanizado de pessoas em situação de rua.

Os resultados dessa atuação conjunta demonstram que a combinação entre influência política nacional e experiência técnica local é capaz de transformar recursos públicos em benefícios diretos à população, consolidando avanços importantes nas áreas da saúde, infraestrutura e assistência social em São Carlos.

