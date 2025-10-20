(16) 99963-6036
Castrações, microchipagem e testes FIV/FELV: Elton Carvalho destina recursos para ONG ASA

20 Out 2025 - 16h59Por Da redação
O vereador Elton Carvalho (Republicanos) anunciou a destinação de mais R$ 50 mil em recursos públicos para a ONG ASA – Amigos Salvando Amigos, com o objetivo de ampliar castrações, microchipagem e realização de testes FIV e FELV (doenças virais felinas), voltados a animais em situação de vulnerabilidade.

Segundo o parlamentar, o investimento chega em um momento importante para o município, em que a demanda por estes procedimentos e controle populacional de cães e gatos segue crescente.

“Fico muito satisfeito em poder colaborar com um projeto sério e comprometido como o da ONG ASA. É fundamental apoiar políticas de bem-estar animal e saúde pública, especialmente para famílias e tutores que não têm condições de arcar com os custos desses procedimentos essenciais”, destacou Elton Carvalho.

Essas medidas integram uma política pública voltada ao controle populacional de animais, à prevenção de zoonoses e à redução do abandono, garantindo mais saúde e dignidade aos animais e à população.

“Castração, identificação e testagem são ferramentas fundamentais para o controle ético e responsável da população animal. Investir nisso é investir em saúde pública, bem-estar e sustentabilidade”, completou o vereador.

Últimas Notícias