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quinta, 19 de março de 2026
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Câmara Municipal reforça parceria com a Polícia Militar no enfrentamento à violência contra a mulher

19 Mar 2026 - 17h20Por Jessica Carvalho R
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Câmara Municipal reforça parceria com a Polícia Militar no enfrentamento à violência contra a mulher -

O presidente da Câmara Municipal de São Carlos, Lucão Fernandes, e o vice-presidente Bruno Zancheta realizaram uma visita institucional ao 38º Batalhão da Polícia Militar, reforçando a integração entre o Legislativo e as forças de segurança no combate à violência doméstica e ao feminicídio.

Os vereadores foram recebidos pelo tenente-coronel César Alexandre Januário Alves Cardeal e pelo major PM Gonçalves. Na ocasião, foi feito o convite oficial para que a Polícia Militar participe do evento “São Carlos por Elas”, que acontecerá no próximo dia 30, no Teatro Municipal.

Durante o encontro, as autoridades dialogaram sobre os desafios enfrentados no combate à violência contra a mulher, destacando a importância da atuação integrada entre poder público, instituições e forças de segurança para prevenir crimes e ampliar a rede de proteção às vítimas.

O tenente-coronel Cardeal enalteceu a iniciativa da Câmara Municipal ao promover o debate sobre um tema tão urgente. Segundo ele, ações de conscientização são fundamentais para reduzir os índices de violência e fortalecer a cultura de proteção às mulheres. O comandante também confirmou a presença da Polícia Militar no evento e colocou a corporação à disposição para cooperar com iniciativas que contribuam tanto no enfrentamento quanto na prevenção desse tipo de crime.

Dados recentes evidenciam a gravidade do cenário. O Estado de São Paulo registrou, em 2025, o maior número de feminicídios da série histórica, com 270 casos — um aumento de cerca de 6,7% em relação ao ano anterior . Já no início de 2026, o estado contabilizou 27 ocorrências apenas no mês de janeiro, o maior número já registrado para o período .

Além disso, os números da violência doméstica também são alarmantes. Somente no último ano, foram registrados quase 70 mil casos de agressões físicas contra mulheres e cerca de 100 mil ocorrências de ameaças no estado . Em nível nacional, estudos apontam que, em 2025, uma média de 12 mulheres por dia foi vítima de algum tipo de violência .

Diante desse cenário, a visita reforça a importância da mobilização conjunta entre instituições para enfrentar a violência de gênero. O evento “São Carlos por Elas” surge como mais uma iniciativa voltada à conscientização da sociedade e ao fortalecimento de políticas públicas de proteção às mulheres.

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