(16) 99963-6036
terça, 07 de outubro de 2025
Notícias do legislativo

Câmara Municipal de São Carlos apoia a Campanha Outubro Rosa

07 Out 2025 - 19h31Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Câmara Municipal de São Carlos apoia a Campanha Outubro Rosa - Crédito: Divulgação Crédito: Divulgação

Em parceria com a Prefeitura Municipal, a Câmara Municipal de São Carlos participou na manhã desta terça-feira, 7, uma ação de conscientização sobre a Campanha Outubro Rosa,  que tem como objetivo reforçar a importância da saúde da mulher e alertar sobre a prevenção do câncer de mama. Durante a manhã, os vereadores, vereadoras, assessores, estagiários e servidores da Câmara, foram convidados a vestir rosa e, se possível, doar um pacote de fraldas infantis ou geriátricas. As fraldas foram trocadas por camisetas do Outubro Rosa e destinadas a entidades assistenciais, em parceria com o Fundo Social, presidido pela primeira-dama Herica Ricci Donato, e com a Secretaria Municipal de Saúde. 

A vereadora Larissa Camargo destacou, “a importância da prevenção nesse mês de outubro e no ano todo”. “Mulheres procurem ajuda, existem serviços e equipamentos preparados para dizer pra você qual é o caminho da prevenção, qual o caminho do cuida, e nós enquanto mulheres e vereadores também estamos aqui, contem conosco, e vamos prevenir”, declarou.

Já a vereadora Fernanda Castelano salientou que o Outubro Rosa é um momento de conscientizar as mulheres sobre a importância de deixar por um momento de cuidar de todos em volta, e cuidar de si também. “É fundamental fazer o autoexame e procurar o sistema de saúde. Os serviços de saúde estão a disposição para prevenir e se você sentir que tem algo que precisa ser investigada vá ao sistema de saúde, procure uma UBS, uma USF, fale com os agentes comunitários de saúde, porque isso é imprescindível para sua vida, para se manter viva e cuidar de quem você tanta ama”, disse a vereadora. A vereadora Raquel Auxiliadora, também destacou a importância de as mulheres buscarem mais o autocuidado e a prevenção.

A vereadora Cidinha do Oncológico lembrou da importância da realização do autoexame, para a prevenção do câncer de mama, e também agradeceu ao presidente Lucão Fernades e aos demais vereadores pela iniciativa de se unirem a campanha Outubro Rosa. 

A primeira-dama, e presidente do fundo social de solidariedade, Herica Ricci Donato, destacou, além da conscientização, que é muito importante, o fator social da campanha deste ano, com as doações dos kits de higiene, salientando ainda que será realizada uma caminhada, no próximo dia 19 de outubro, às 8h30, no parque do kartódromo.

O presidente da Câmara, vereador Lucão Fernandes agradeceu todos os participantes que se empenharam na ação, os servidores, vereadores e assessores, por aderirem em massa a campanha, que arrecadou 120 pacotes de fraldas.

Leia Também

Lei de Paulo Vieira garante prioridade em mamografias para mulheres a partir dos 30 anos
Saúde da mulher19h23 - 07 Out 2025

Lei de Paulo Vieira garante prioridade em mamografias para mulheres a partir dos 30 anos

Projeto de Lei do vereador Lucão Fernandes prevê sanções para estabelecimentos que venderem bebidas
Notícias do legislativo06h37 - 07 Out 2025

Projeto de Lei do vereador Lucão Fernandes prevê sanções para estabelecimentos que venderem bebidas

EMEB do jardim Araucária recebe sistema de climatização com recurso destinados por Elton Carvalho
Educação17h09 - 06 Out 2025

EMEB do jardim Araucária recebe sistema de climatização com recurso destinados por Elton Carvalho

Vereador Bruno Zancheta cobra providências sobre árvores com risco de queda
Notícias do legislativo16h40 - 03 Out 2025

Vereador Bruno Zancheta cobra providências sobre árvores com risco de queda

Deputado Vitão do Cachorrão destina 200 mil para a saúde a pedido de Elton Carvalho
Cirurgias eletivas e exames16h43 - 29 Set 2025

Deputado Vitão do Cachorrão destina 200 mil para a saúde a pedido de Elton Carvalho

Últimas Notícias