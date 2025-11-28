Câmara: Legislativo vota orçamento de R$ 1,7 bi para 2026 nesta sexta

Câmara Municipal -

A Câmara Municipal de São Carlos realiza nesta sexta-feira (28), às 10h, no plenário do Legislativo, uma sessão extraordinária para a votação em primeiro turno do Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026. O orçamento previsto para o próximo ano é de R$ 1.747.381.301,25.

O valor corresponde ao total destinado ao orçamento fiscal do município, distribuído entre ações, programas e políticas públicas que serão executados pela administração municipal ao longo de 2026.

Conforme o cronograma definido pelo Legislativo, o prazo para apresentação de emendas ao projeto se encerrou em 6 de novembro. A proposta passou pela análise da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Legislação Participativa, além da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, que a avaliaram até 24 de novembro.

A votação em segundo turno, também em sessão extraordinária, está marcada para o dia 10 de dezembro, às 10h.

A sessão desta sexta será transmitida ao vivo pela TV Câmara (canal 49.3 – TV aberta digital), canal 20 da NET, rádio São Carlos FM 107.9, canal 31 da Desktop/C.Lig, além das plataformas digitais da Câmara: Facebook, Instagram e YouTube.

Leia Também