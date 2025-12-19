(16) 99963-6036
Bruno Zancheta conquista R$ 150 mil reais para Oncologia da Santa Casa através do Deputado Guto Zacarias

19 Dez 2025 - 16h51Por Jessica Carvalho R
O Vereador Bruno Zancheta (REPUBLICANOS) garantiu a destinação de R$ 150 mil reais para o novo Centro Regional de Oncologia da Santa Casa de São Carlos, recurso obtido através do Deputado Estadual Guto Zacarias.

A verba será utilizada para a aquisição de mobiliário e equipamentos essenciais ao pleno funcionamento do novo Centro, que está em fase final de implantação e será referência no atendimento oncológico para toda a região. Durante esse ano, o parlamentar visitou a Santa Casa e houve naquele momento, uma solicitação de recursos para que São Carlos fosse referência na área oncológica.

O parlamentar destacou: “Esse investimento representa um avanço enorme para a saúde de São Carlos e para todos os pacientes que necessitam de atendimento oncológico. Garantir equipamentos e estrutura adequada é oferecer dignidade, agilidade e um cuidado de excelência a quem enfrenta uma das batalhas mais difíceis da vida.”

Ele aproveitou a oportunidade para frisar o trabalho realizado pela Vereadora Cidinha do Oncológico. "A Vereadora Cidinha tem um trabalho de excelência nessa área durante toda sua vida e por isso, acumula exitosos mandatos como parlamentar. Nosso intuito é também contribuir e somar forças para que as coisas aconteçam para todas as pessoas", argumentou Bruno Zancheta.

“Quero agradecer ao Deputado Guto Zacarias pela parceria e pela sensibilidade com a nossa cidade. Esse recurso só foi possível graças ao seu comprometimento com a saúde de São Carlos e ao trabalho conjunto em prol da população”, finalizou Bruno Zancheta.

 

 

