Vicaricídio vira crime hediondo no Brasil e pena pode chegar a 40 anos de prisão

silhuetas de mãos [imagem ilustrativa] - Crédito: Freepik

O assassinato de filhos ou pessoas próximas com o objetivo de atingir emocionalmente a mulher — crime conhecido como vicaricídio — passa a ser considerado crime hediondo no Brasil. A nova legislação foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e publicada nesta sexta-feira (10) no Diário Oficial da União, estabelecendo penas mais severas para esse tipo de violência.

Com a Lei nº 15.384/2026, o vicaricídio passa a ter tipificação própria no Código Penal, reforçando o combate à violência doméstica e familiar e ampliando a proteção às mulheres e seus familiares.

O que é vicaricídio e como passa a ser punido

A nova lei define o vicaricídio como o ato de matar descendente, ascendente, dependente, enteado ou qualquer pessoa sob responsabilidade direta da mulher, com a intenção de causar sofrimento emocional, punição ou controle sobre ela, dentro do contexto de violência doméstica e familiar.

A pena prevista para o crime varia de 20 a 40 anos de reclusão, além de multa. A legislação também estabelece agravantes, que podem aumentar a pena de um terço até a metade, em situações como:

Crime cometido na presença da mulher

Vítimas que sejam crianças, idosos ou pessoas com deficiência

Casos em que haja descumprimento de medida protetiva

Ocorrência em contexto direto de violência doméstica

Além disso, o vicaricídio passa a integrar a Lei dos Crimes Hediondos, o que significa regras mais rígidas para cumprimento da pena, como maior tempo de prisão antes da possibilidade de progressão de regime.

Mudanças também atingem a Lei Maria da Penha

A nova norma também altera dispositivos da Lei Maria da Penha, ampliando instrumentos de proteção e prevenção à violência doméstica. A inclusão do vicaricídio como crime específico segue uma tendência recente da legislação brasileira, que já havia estabelecido o feminicídio como tipo penal autônomo.

Segundo especialistas e parlamentares envolvidos na tramitação do projeto, a criação de um tipo penal próprio contribui para respostas mais rápidas e eficazes do Estado, além de fortalecer a identificação precoce de situações de risco.

Como surgiu a nova lei

O projeto que deu origem à legislação foi apresentado pela deputada federal Laura Carneiro (PSD-RJ) e aprovado pelo Senado em março deste ano.

Durante a tramitação, a relatora do PL 3880/2024, senadora Margareth Buzetti (PP-MT), destacou que o reconhecimento formal do vicaricídio corrige uma lacuna jurídica existente.

Segundo a parlamentar, essa modalidade de violência utiliza terceiros — principalmente filhos e pessoas sob cuidados — como forma de atingir emocionalmente a mulher, tornando essencial que a prática seja identificada e combatida com instrumentos legais específicos.

Ela também ressaltou que a nova tipificação permite melhor avaliação de risco pelas autoridades e fortalece as estratégias de prevenção, evitando que situações de violência evoluam para crimes letais.

Impacto da nova lei no combate à violência doméstica

A inclusão do vicaricídio entre os crimes hediondos representa um avanço no enfrentamento à violência doméstica no Brasil, ampliando as ferramentas legais disponíveis para responsabilização dos autores e proteção das vítimas.

A expectativa é que a nova legislação contribua para reduzir casos extremos de violência, fortalecer políticas públicas e ampliar a segurança de mulheres e famílias em situação de vulnerabilidade.

Fonte: Agência Senado

Leia Também