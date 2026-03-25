SaÃºde bucal na infÃ¢ncia: 41% das crianÃ§as sofrem com cÃ¡ries nÃ£o tratadas

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No mês em que é celebrado o Dia da Saúde Bucal, o panorama da odontologia brasileira revela que a negligência com a higiene e, sobretudo, com a dieta, ainda mantém a cárie como uma das doenças mais prevalentes na infância. Dados da Pesquisa Nacional de Saúde Bucal (SB Brasil 2023), divulgados em 2025, acendem um alerta ao revelar que 41,2% das crianças de apenas 5 anos possuem dentes com cáries não tratadas, sendo que 10% desse grupo já necessita de intervenções de urgência.

O problema não se restringe à primeira infância, estendendo-se de forma crítica pela adolescência, onde 43,9% dos jovens entre 15 e 19 anos convivem com dentes cariados, refletindo um hábito alimentar rico em açúcares processados e uma rotina de cuidados preventivos insuficiente.

A dentista e professora da Afya Contagem, Paula Lima Bosi, comenta que os hábitos alimentares na infância exercem influência direta na saúde bucal ao longo da vida, afetando tanto a formação dos dentes quanto o desenvolvimento do padrão alimentar futuro. “O consumo frequente de açúcares favorece a formação de biofilme cariogênico, elevando o risco de cárie desde a infância até a fase adulta. Da mesma forma, a exposição precoce a alimentos ultraprocessados contribui para a manutenção de hábitos alimentares prejudiciais ao longo dos anos”.

A conexão entre o que se coloca no prato e a integridade do sorriso é direta e biológica. O consumo excessivo de carboidratos fermentáveis e açúcares fornece o combustível ideal para que as bactérias presentes na placa bacteriana produzam ácidos que desmineralizam o esmalte dentário. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a redução da ingestão de açúcares livres para menos de 10% do valor energético total diário é uma das medidas mais eficazes para prevenir não apenas a cárie, mas também doenças crônicas como a obesidade e o diabetes.

Diante desse cenário, Paula Bosi reforça que, para prevenir a cárie sem tornar a alimentação excessivamente restritiva, recomenda-se reduzir a frequência do consumo de açúcar, estabelecer horários regulares para as refeições, oferecer opções mais saudáveis, evitar o uso de alimentos como forma de recompensa e incentivar a higiene bucal adequada.

“Além da cárie, a alimentação inadequada também está associada a outros problemas bucais, especialmente em adolescentes e jovens. O consumo frequente de bebidas ácidas, como refrigerantes e energéticos, pode levar à erosão dentária, caracterizada pela perda do esmalte devido ao baixo pH. Outro problema relevante é a doença periodontal, que pode ser agravada por dietas ricas em açúcares e pobres em nutrientes, favorecendo a inflamação gengival e o desequilíbrio da microbiota oral”, complementa a dentista.

Alimentos prejudiciais à saúde bucal

A pesquisa da SB Brasil 2023 também indica que 37,17% das crianças de 5 anos nunca haviam visitado um dentista. Ao unir uma alimentação consciente a consultas regulares, é possível interromper o ciclo de tratamentos de urgência que hoje atinge 11,4% dos adolescentes.

A especialista da Afya Contagem, informa que, na prática, alguns alimentos são especialmente prejudiciais à saúde bucal infantil, principalmente devido à sua composição e à capacidade de aderir aos dentes. Entre os principais, destacam-se:

Balas e doces pegajosos: permanecem aderidos ao esmalte por longos períodos, favorecendo a ação bacteriana. Refrigerantes e bebidas açucaradas: combinam alto teor de açúcar e acidez, potencializando a desmineralização do esmalte. Biscoitos recheados e bolos industrializados: são ricos em açúcares e amidos, que servem de substrato para bactérias cariogênicas. Sucos industrializados: apresentam açúcar adicionado e pH ácido, contribuindo para a erosão dentária. Salgadinhos ultraprocessados: contêm amidos fermentáveis que se convertem em açúcares na cavidade oral, favorecendo a formação de biofilme.

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