São Paulo lança programa “Mão na Roda” com CNH digital, cursos e provas gratuitos para profissionais do trânsito

Moto de entregador de app - Crédito: Divulgação/Governo de SP

O Governo do Estado de São Paulo lançou nesta quarta-feira (25) o programa “Mão na Roda”, um pacote de medidas que elimina custos para motociclistas e motoristas profissionais. A iniciativa, considerada pioneira no país, deve beneficiar cerca de 3,5 milhões de pessoas que utilizam veículos como instrumento de trabalho.

A ação garante acesso gratuito a cursos especializados, provas de capacitação e à emissão da CNH digital, sem burocracia. O programa atende exigências previstas na legislação federal, que determina a qualificação obrigatória para o exercício de atividades como motofrete e mototáxi.

De acordo com o presidente do Detran-SP, Eduardo Aggio, a medida busca facilitar a vida de quem depende do trânsito para trabalhar. “Estamos tirando o peso do custo de quem trabalha e colocando o Estado como facilitador. É mais acesso, mais dignidade e mais segurança para quem move São Paulo todos os dias”, afirmou.

Na prática, os profissionais terão uma economia superior a R$ 390, valor que antes era gasto com cursos e exames obrigatórios. O portal com todas as informações do programa será lançado na próxima segunda-feira (30).

Foco na segurança e qualificação

O “Mão na Roda” tem atenção especial aos motociclistas profissionais, considerados um dos grupos mais vulneráveis no trânsito. A proposta é ampliar a qualificação da categoria, melhorar as condições de trabalho e reforçar a segurança viária.

A iniciativa também está alinhada ao Plano de Segurança Viária do Estado, que estabelece metas para reduzir mortes no trânsito, seguindo conceitos como o Sistema Seguro e a Visão Zero.

Segundo Aggio, o programa representa uma mudança na forma de atuação do poder público. “O Estado deixa de ser punitivo e passa a oferecer condições reais para que o trabalhador se regularize com segurança e apoio”, destacou.

A implementação será gradual, permitindo que os profissionais tenham tempo suficiente para se adequar antes do início de fiscalizações mais rigorosas.

Benefícios somados

O novo pacote se soma a outras ações já adotadas pelo governo paulista, como o programa Duas Rodas, Zero IPVA, que desde o início de 2026 garante isenção do imposto para motocicletas de até 180 cilindradas.

Juntas, as iniciativas buscam reduzir custos, diminuir a burocracia e aumentar a renda de quem depende do trânsito para sustento, além de contribuir para um ambiente viário mais seguro em todo o estado.

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