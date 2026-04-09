Quase 200 veículos: visitação do leilão do Detran-SP começa nesta quinta-feira (9)

Pátio Municipal de São Carlos - Crédito: divulgação/PMSC

A visitação pública dos veículos que serão leiloados pelo Detran-SP em São Carlos começa nesta quinta-feira (9) e segue também na sexta-feira (10). A etapa é considerada essencial para quem pretende participar do leilão, já que permite avaliar pessoalmente o estado dos lotes disponíveis.

O leilão será realizado de forma totalmente online no dia 13 de abril de 2026, reunindo quase 200 lotes entre carros e motocicletas, com opções que incluem veículos aptos à circulação e sucatas destinadas à desmontagem. Confira os lotes disponíveis no link www.akimotoleiloes.com.br

Visitação permite avaliar veículos antes do leilão

Os interessados poderão conferir os veículos presencialmente em dois dias e em horários definidos. A visitação é uma oportunidade importante para verificar detalhes como conservação, estrutura e possíveis necessidades de manutenção.

Datas da visitação:

9 e 10 de abril

Das 9h às 12h e das 14h às 17h

Local:

Estrada Municipal Cônego Washington José Pêra, nº 4000 — Jardim Água Fria, em São Carlos

Especialistas recomendam que os interessados aproveitem esse período para analisar cuidadosamente os lotes e evitar surpresas após a arrematação.

Quase 200 veículos estarão disponíveis no leilão

O leilão contará com uma ampla variedade de veículos, incluindo automóveis e motocicletas com diferentes condições e valores iniciais.

Além dos veículos liberados para circulação, também haverá lotes classificados como sucata, destinados exclusivamente a empresas credenciadas junto ao órgão estadual.

Esse tipo de leilão costuma atrair grande interesse por oferecer preços abaixo do mercado, principalmente entre compradores que buscam economia ou veículos para revenda.

Cadastro deve ser feito até 10 de abril

Para participar do leilão online, é obrigatório realizar cadastro prévio até 10 de abril, por meio do site da empresa responsável pela organização.

Sem o cadastro, não será possível enviar lances durante o leilão.

Outro ponto importante é que o pagamento do valor arrematado deve ser realizado diretamente ao Detran-SP, conforme as normas vigentes.

Atenção ao edital antes de dar lances

Antes de participar, especialistas orientam que os interessados tomem alguns cuidados básicos:

Ler atentamente o edital

Verificar a situação do veículo

Conferir a classificação do lote

Avaliar possíveis custos adicionais

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