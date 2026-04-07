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terça, 07 de abril de 2026
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Prêmio Sebrae de Jornalismo abre inscrições no Dia do Jornalista

Em sua 13ª edição, premiação terá cinco categorias para reconhecer matérias sobre empreendedorismo que abordem a realidade de negócios de pequeno porte no país

07 Abr 2026 - 11h38Por Roberto Capisano Filho
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No Dia do Jornalista, celebrado nesta terça-feira (7), o Sebrae lança a 13ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo (PSJ), um dos principais prêmios de jornalismo do Brasil. Em 2025, o prêmio alcançou o terceiro recorde consecutivo em número de inscrições, com 3.442 matérias inscritas em todo o país. São Paulo tem sido o Estado com mais trabalhos inscritos em cada edição; no ano passado, por exemplo, foram 319.

São quatro categorias para profissionais de imprensa (Texto, Áudio, Vídeo e Fotojornalismo), além da categoria especial Jornalismo Universitário, voltada a estudantes.

As inscrições estão abertas pelo site.

Para participar, os conteúdos jornalísticos precisam ter sido veiculados entre 9 de junho de 2025 e 7 de junho de 2026. Portanto, o prazo permite a produção de matérias ainda durante o período de inscrição.

O tema principal do prêmio é o universo do empreendedorismo com foco nos pequenos negócios. O regulamento traz alguns subtemas como sugestão:
 

• Bioeconomia, Negócios Verdes e Sustentabilidade;

• Acesso a Crédito e Gestão Financeira;

• Produtividade e Competitividade;

• Inclusão Produtiva e Desenvolvimento Territorial;

• Transformação Digital;

• Empreendedorismo Feminino;

• Políticas Públicas e Legislação;

• Inovação e Startups;

• Empreendedorismo Social;

• Educação Empreendedora.
 

Sobre a premiação

Criado pelo Sebrae, o PSJ está na 13ª edição e se consolidou como uma vitrine para as produções de profissionais de imprensa e universitários de todo o Brasil que abordam o universo do empreendedorismo com foco nos pequenos negócios.

O prêmio será realizado em três etapas: a primeira, em nível estadual, classificará os concorrentes para a etapa regional, que definirá os finalistas da etapa nacional.
 

PSJ em tópicos:

• São 4 categorias principais: Texto, Áudio, Vídeo e Fotojornalismo.

• Há 1 categoria especial: Jornalismo Universitário.

• Período de veiculação dos conteúdos: 9 de junho de 2025 a 7 de junho de 2026.

• Tema geral do prêmio: Empreendedorismo com foco em pequenos negócios.

• Subtemas sugeridos: Bioeconomia, Negócios Verdes e Sustentabilidade; Acesso a Crédito e Gestão Financeira; Produtividade e Competitividade; Inclusão Produtiva e Desenvolvimento Territorial; Transformação Digital; Empreendedorismo Feminino; Políticas Públicas e Legislação; Inovação e Startups; Empreendedorismo Social; Educação Empreendedora.
 

Inscreva-se: www.premiosebraejornalismo.com.br

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