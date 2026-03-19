Praia com Ã¡gua quente no Brasil chama atenÃ§Ã£o e pode ser aproveitada atÃ© no frio

Praia com Ã¡gua quente no Brasil chama atenÃ§Ã£o - CrÃ©dito: Unsplash

Um destino no litoral brasileiro tem despertado o interesse de turistas por apresentar uma característica fora do comum.

Diferente do que se espera do mar em dias frios, o local mantém uma temperatura elevada na água, o que permite o banho mesmo quando o clima não colabora.

Em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, a chamada Praia do Laboratório se tornou conhecida pela água mais quente que o normal.

O local apresenta temperaturas cerca de 3°C a 5°C acima das demais praias da região, o que proporciona uma experiência semelhante à de uma piscina natural.

A explicação para o fenômeno está ligada à atividade das usinas nucleares Angra 1 e Angra 2, que utilizam água do mar para resfriamento.

Após esse processo, a água retorna ao oceano com temperatura mais elevada, influenciando diretamente a área próxima à praia.

Além da curiosidade, o local também atrai visitantes que buscam conforto térmico, principalmente em períodos de frio.

A diferença de temperatura torna o ambiente mais agradável para banho, o que aumenta o fluxo de turistas ao longo do ano.

Apesar disso, o acesso ao local é controlado e existem orientações específicas para visitação, já que a área está próxima a uma zona de operação industrial.

Ainda assim, a praia segue sendo um dos pontos mais curiosos da região.

A combinação entre natureza e intervenção humana criou um cenário incomum, que transforma a experiência dos visitantes e faz da praia um destino diferente do convencional.

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