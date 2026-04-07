Por que advogados estão recorrendo à IA para redes sociais e onde entram os limites da OAB

inteligênciaartificial - Crédito: Freepik

Para captar clientes e construir autoridade, muitos advogados são assíduos nas redes sociais. A pressão por presença digital, no entanto, tem levado profissionais a investir alto e a lidar com desafios que vão desde o tempo de produção até riscos relacionados à precisão jurídica e às regras da OAB.

Com presença ativa e constante, esses perfis podem aumentar a visibilidade, o engajamento e o potencial de captação de leads, em comparação com aqueles inativos ou irregulares.

No entanto, ferramentas tradicionais de IA generativa ainda exigem o uso combinado de diferentes plataformas para a criação de campanhas completas de conteúdo, tomando tempo e dinheiro dos escritórios; o investimento em serviços terceirizados de gerenciamento de redes sociais pode chegar a R$ 60 mil por ano, especialmente para pequenos e médios escritórios.

Outras questões são a geração de “alucinações” em conteúdo jurídico e a falta de conformidade com o código de ética da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), o que pode comprometer a credibilidade profissional.

Enquanto isso, algumas soluções buscam centralizar essas etapas em um único ambiente, com precisão jurídica e ética. Nesse cenário, surgem plataformas que tentam integrar produção, revisão e publicação de conteúdo em um só fluxo. Desenvolvida pelo Previdenciarista, plataforma jurídica especializada em Direito Previdenciário, o PREVADS é uma ferramenta de inteligência artificial voltada ao marketing jurídico de advogados previdenciaristas, treinada com o acervo técnico de uma década, e se apresenta como uma iniciativa pioneira no país.

“Advogados precisam estar presentes nas redes sociais para captar clientes, mas não têm tempo nem orçamento para competir com grandes escritórios de advocacia. O PREVADS resolve isso ao automatizar a criação de conteúdo tecnicamente correto e eticamente alinhado”, explica Renan Oliveira, CEO do Previdenciarista.

Automação completa vs. ferramentas fragmentadas

No modelo tradicional fragmentado, criar um único post exige navegar por múltiplas plataformas. Por exemplo: escrever o texto no ChatGPT, gerar uma imagem no DALL-E ou Midjourney, editar e formatar o post no Canva e publicar no Instagram. A estimativa é de cerca de 60 minutos para criar e publicar um único post.

O fluxo do PREVADS é diferente. O usuário seleciona o tema e fornece o prompt, e a inteligência artificial gera automaticamente o texto, a imagem e a legenda de forma integrada. A publicação pode ser feita imediatamente ou agendada, sem necessidade de acessar outras plataformas. Como resultado, o usuário tem a possibilidade de planejar e agendar uma semana inteira de conteúdo em 20 minutos.

A IA também entende o contexto cultural brasileiro e evita estereótipos. Por exemplo, se o advogado falar sobre aposentadoria de trabalhadores do campo, ele pode pedir para a IA gerar a imagem de um trabalhador rural, evitando personagens genéricos.

Já os textos gerados traduzem o complexo jargão previdenciário em linguagem acessível para segurados do INSS. “Não adianta um advogado falar sobre ‘Tema 1209 do STF’ se o cliente potencial não entende o que isso significa para ele. Nossa IA traduz de maneira tecnicamente correta e humanamente compreensível”, completa Oliveira.

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