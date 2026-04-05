Parque Ecológico promove caça aos ovos com diversão e educação ambiental

Parque Ecólogico de São Carlos - Crédito: divulgação

A Caça aos Ovos de Páscoa promete movimentar o Parque Ecológico Dr. Antônio Teixeira Vianna, neste sábado (4), a partir das 8h, com uma programação gratuita voltada para crianças e adolescentes de até 15 anos.

Promovido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal, em parceria com a empresa Tiquinho, o evento será realizado na área de exposição do parque e deve reunir famílias em uma manhã de diversão, aprendizado e contato com a natureza.

Como será a caça aos ovos

Ao todo, 500 vale-brindes estarão escondidos pelo espaço do parque. Cada vale encontrado poderá ser trocado por um ovo de Páscoa, mas antes será necessário resolver uma charada, proposta pensada para estimular o raciocínio lógico e tornar a brincadeira ainda mais divertida.

Para garantir a organização e que mais crianças participem, será permitido um ovo por CPF de criança ou adolescente de até 15 anos.

Os organizadores também reforçam a importância de respeitar as regras do parque, incluindo não ultrapassar áreas restritas ou sinalizadas, garantindo a segurança de todos os participantes.

Páscoa com diversão e educação ambiental

Além da brincadeira, o evento terá um importante caráter educativo, com atividades que abordam a origem da Páscoa e a importância da preservação ambiental.

Um dos destaques será a apresentação de curiosidades sobre o tapiti (Sylvilagus brasiliensis), considerado o único coelho nativo do Brasil, espécie encontrada em diversas regiões da América do Sul e fundamental para o equilíbrio dos ecossistemas.

A iniciativa busca incentivar o respeito à fauna e despertar nas crianças o interesse pela natureza.

Evento gratuito para toda a família

Aberto ao público e totalmente gratuito, o evento pretende promover a integração familiar, o aprendizado e momentos especiais ao ar livre.

A expectativa é que a ação reúna grande público, já que eventos temáticos de Páscoa costumam atrair famílias em busca de atividades recreativas e educativas para as crianças.

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