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terÃ§a, 24 de marÃ§o de 2026
Turismo

Parece longe, mas essas praias ficam a poucas horas de SÃ£o Carlos

Destino ideal para quem quer fugir da rotina sem precisar viajar por longas distÃ¢ncias

24 Mar 2026 - 11h22Por JÃºlia Mozart
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Praia em Santos - CrÃ©dito: Prefeitura MunicipalPraia em Santos - CrÃ©dito: Prefeitura Municipal

Morar no interior de São Paulo não significa abrir mão de momentos à beira-mar. Embora São Carlos não tenha praia, a localização da cidade permite acesso relativamente rápido ao litoral, o que abre espaço para viagens curtas e até bate-voltas no fim de semana.
Além disso, muitas pessoas acreditam que chegar ao mar exige longas horas de estrada. 
No entanto, algumas rotas mostram o contrário e revelam destinos que ficam mais próximos do que se imagina.
Nesse cenário, cidades do litoral paulista se tornam opções viáveis para quem busca descanso, lazer e contato com a natureza sem precisar de um planejamento complexo.

Litoral a poucas horas de viagem

Saindo de São Carlos, é possível chegar a destinos como Guarujá e Santos em cerca de 3h30 a 4h de carro.
 Essas cidades oferecem boa estrutura, praias urbanas e fácil acesso.

Além disso, contam com opções variadas de hospedagem e alimentação, o que facilita a organização da viagem, mesmo em períodos curtos.
Para quem busca natureza e tranquilidade

Quem prefere praias mais preservadas pode optar por destinos como Ubatuba, no litoral norte. 

Embora a viagem seja um pouco mais longa, em torno de 5 horas, o cenário compensa com águas mais limpas e contato direto com a natureza.
Além disso, a região oferece trilhas, cachoeiras e praias menos movimentadas, ideais para quem quer fugir do agito.

Viagem prática e acessível

Outro ponto importante envolve o custo-benefício. Como as distâncias são relativamente curtas, o gasto com combustível e hospedagem pode ser reduzido, principalmente fora da alta temporada.
Dessa forma, até viagens rápidas se tornam viáveis, sem comprometer o orçamento.

Opção para o fim de semana

Com planejamento simples, é possível sair de São Carlos pela manhã e aproveitar o dia na praia. 
Além disso, muitos viajantes escolhem passar apenas uma noite, o que torna o passeio ainda mais prático.
Assim, mesmo morando longe do litoral, quem vive em São Carlos pode incluir o mar na rotina e aproveitar momentos de descanso com facilidade.

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