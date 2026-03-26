Oscilações de humor ou transtorno bipolar? Especialista explica como identificar sinais e quando buscar ajuda

No dia 30 de março, o mundo marca o Dia Mundial do Transtorno Bipolar, data que chama atenção para uma condição de saúde mental que ainda é cercada por estigmas e, muitas vezes, confundida com simples mudanças de humor.

O Transtorno Bipolar é marcado por oscilações significativas no humor, na energia e na forma como a pessoa percebe e reage ao mundo. Diferente das variações emocionais comuns do dia a dia, essas mudanças podem interferir diretamente na vida pessoal, profissional e social.

Segundo a neuropsicóloga Aline Graffiette, uma das maiores dificuldades ainda está na identificação correta dos sintomas. “Muitas pessoas acreditam que transtorno bipolar significa apenas ‘mudar muito de humor’, mas estamos falando de alterações profundas que impactam comportamento, tomada de decisão, energia e funcionamento emocional”, explica.

A especialista destaca que o transtorno costuma se manifestar por ciclos que alternam períodos de depressão com fases de euforia ou irritabilidade intensa — conhecidas como episódios de mania ou hipomania. Nessas fases, a pessoa pode apresentar impulsividade, sensação exagerada de confiança, redução da necessidade de sono e aumento de energia.

Já nos episódios depressivos, podem surgir sintomas como tristeza persistente, perda de interesse em atividades antes prazerosas, cansaço intenso e dificuldade de concentração.

De acordo com Aline, a informação é uma das principais ferramentas para reduzir o estigma e ampliar o acesso ao diagnóstico. “Quanto mais entendemos o transtorno bipolar, mais conseguimos diferenciar o que é uma oscilação natural da vida e o que pode ser um sinal de alerta para buscar ajuda profissional”, afirma.

Outro ponto importante é que o diagnóstico não significa uma limitação permanente. Com acompanhamento adequado — que pode envolver tratamento psiquiátrico, psicoterapia e estratégias de regulação emocional — muitas pessoas conseguem manter estabilidade e qualidade de vida.

“Falar sobre saúde mental com responsabilidade ajuda a quebrar preconceitos e abre espaço para que mais pessoas procurem ajuda sem medo”, conclui a especialista.

Em datas como o Dia Mundial do Transtorno Bipolar, especialistas reforçam que ampliar o conhecimento sobre a condição é um passo essencial para promover acolhimento, diagnóstico precoce e tratamentos mais eficazes.

5 sinais de alerta de bipolaridade que muitas pessoas ignoram

Segundo a neuropsicóloga Aline Graffiette, alguns sinais podem indicar que as oscilações de humor vão além de variações emocionais comuns do dia a dia. Entre os principais pontos de atenção estão:

1. Mudanças intensas de humor

Períodos alternados de grande euforia ou irritabilidade seguidos por fases de tristeza profunda ou desânimo persistente.

2. Alterações no nível de energia

Momentos de energia excessiva, sensação de produtividade extrema ou necessidade reduzida de sono, seguidos por períodos de cansaço intenso.

3. Comportamentos impulsivos

Tomada de decisões precipitadas, gastos excessivos, atitudes de risco ou comportamentos fora do padrão habitual.

4. Dificuldade de concentração e organização

Oscilações cognitivas que podem afetar a capacidade de foco, planejamento e tomada de decisões.

5. Impacto nas relações e na rotina

Quando as mudanças de humor começam a interferir no trabalho, nos relacionamentos ou na qualidade de vida.

A especialista reforça que a presença desses sinais não significa necessariamente um diagnóstico, mas indica a importância de buscar avaliação profissional. “Quanto mais cedo identificamos o que está acontecendo, maiores são as chances de desenvolver estratégias de cuidado e promover qualidade de vida”, explica.

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