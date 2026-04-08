Não é guerra: blindado do Exército chama atenção e viraliza em cidade do interior de SP

Blindado deixando a empresa em São Carlos - Crédito: SCA

A presença de um veículo blindado do Exército Brasileiro chamou a atenção de moradores do bairro Santa Felícia, em São Carlos (SP), após o equipamento ser visto deixando a sede da empresa Equitron. O blindado permaneceu no local por cerca de três semanas e deixou a empresa na manhã desta quarta-feira (8), transportado por um caminhão do Exército Brasileiro.

O veículo militar havia chegado à sede da empresa no dia 18 de março, gerando curiosidade entre moradores e repercutindo rapidamente nas redes sociais do portal São Carlos Agora. Imagens do blindado sendo conduzido para dentro da empresa viralizaram e levantaram questionamentos sobre a movimentação do equipamento na cidade.

Blindado passou por modernização em empresa de São Carlos

A apuração identificou que o equipamento se trata de um Obuseiro Autopropulsado M109 A5 (VBC OAP M109 A5), utilizado pelo Exército Brasileiro em operações de artilharia. O veículo passou por atualizações técnicas na sede da Equitron, empresa localizada em São Carlos e especializada em tecnologia e sistemas para defesa.

Segundo diretrizes estabelecidas pela Portaria EME/CEx nº 1.585, publicada em julho de 2025, o Exército Brasileiro vem investindo na modernização de viaturas adquiridas junto aos Estados Unidos, com o objetivo de ampliar a capacidade operacional e tecnológica da frota militar.

Obuseiro passou por serviços na empresa especializada Equitron

Empresa tem histórico em projetos estratégicos de defesa

A Equitron possui certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, concedida pelo Bureau Veritas Certification desde outubro de 2013, e atua diretamente no desenvolvimento e modernização de sistemas militares.

Entre os projetos já realizados pela empresa está a modernização da Viatura Blindada de Reconhecimento (VBR) Cascavel EE-9, que, na versão Nova Geração (NG), manteve a robustez do modelo original e recebeu novos sistemas de navegação, comunicação e mira.

Em 2021, a empresa firmou ainda um acordo de cooperação com a Safran Eletrônica e Defesa Brasil, voltado ao avanço tecnológico e à modernização de veículos blindados no país, consolidando sua atuação estratégica no setor de defesa nacional.

Blindado chamou atenção, mas não há relação com guerra

Apesar do impacto visual e da repercussão nas redes sociais, a movimentação do blindado em São Carlos não tem relação com operações militares ou situações de conflito. O transporte do equipamento ocorreu exclusivamente para fins de manutenção e atualização tecnológica, procedimento considerado comum dentro dos programas de modernização do Exército Brasileiro.

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