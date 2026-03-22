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segunda, 23 de marÃ§o de 2026
Beleza

Lavar o cabelo Ã  noite pode ser melhor para os fios e especialistas explicam o motivo

HÃ¡bito comum do dia a dia pode esconder um detalhe importante que muita gente ainda ignora na rotina

23 Mar 2026 - 07h07Por JÃºlia Mozart
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Melhor horÃ¡rio para lavar o cabelo deve considerar a rotina e as caracterÃ­sticas individuais (Foto: ReproduÃ§Ã£o/Freepik) - Melhor horÃ¡rio para lavar o cabelo deve considerar a rotina e as caracterÃ­sticas individuais (Foto: ReproduÃ§Ã£o/Freepik) -

Lavar o cabelo à noite pode ser melhor para os fios em determinadas situações, segundo orientações de profissionais da área de beleza.
Embora muitas pessoas prefiram cuidar dos cabelos pela manhã, especialistas apontam que a rotina noturna pode trazer benefícios que vão além da praticidade.

Ao longo do dia, o cabelo acumula poluição, oleosidade e resíduos de produtos. Por isso, realizar a lavagem à noite ajuda a remover essas impurezas antes do período de descanso. 

Além disso, o tempo disponível no fim do dia costuma permitir uma lavagem mais cuidadosa, sem pressa, o que reduz danos causados por atrito e manuseio excessivo.

Outro ponto destacado por cabeleireiros é que a rotina noturna favorece o uso de tratamentos, como máscaras hidratantes e finalizadores, que podem agir por mais tempo enquanto a pessoa descansa. 
Dessa forma, os fios tendem a absorver melhor os nutrientes.

No entanto, especialistas fazem um alerta importante: dormir com o cabelo molhado pode causar problemas no couro cabeludo, como proliferação de fungos, além de aumentar a fragilidade dos fios. 

Por isso, a recomendação é garantir que o cabelo esteja completamente seco antes de deitar.
Além disso, cada tipo de cabelo reage de forma diferente. 

Pessoas com fios mais oleosos, por exemplo, podem notar maior produção de sebo durante a noite, enquanto cabelos secos tendem a se beneficiar mais da lavagem noturna.

Diante disso, a escolha do melhor horário para lavar o cabelo deve considerar a rotina e as características individuais. 
Ainda assim, o hábito de lavar o cabelo à noite vem ganhando espaço como uma alternativa eficiente para manter os fios limpos, tratados e protegidos.

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