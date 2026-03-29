Estudo aponta que aÃ§aÃ­ pode ajudar a proteger o cÃ©rebro contra ansiedade e depressÃ£o

Cada vez mais presente na rotina alimentar dos brasileiros, o açaí tem despertado o interesse de pesquisadores e especialistas em saúde por seus possíveis efeitos positivos sobre o cérebro e o equilíbrio emocional. Estudos realizados por pesquisadores da Universidade Federal do Pará (UFPA) indicam que compostos bioativos presentes na fruta amazônica podem ter efeito neuroprotetor, auxiliando na prevenção de sinais associados à ansiedade e à depressão.

De acordo com os estudos experimentais, os antioxidantes naturais do açaí atuam na proteção de áreas do cérebro relacionadas ao controle do estresse e das emoções. Os resultados sugerem que o consumo regular da fruta, especialmente quando iniciado ainda na infância e na adolescência, pode contribuir para a manutenção da saúde cerebral ao longo da vida.

É importante destacar que o açaí não substitui tratamentos médicos ou psicológicos para ansiedade e depressão. No entanto, os pesquisadores apontam que a fruta pode atuar como um complemento alimentar saudável dentro de um estilo de vida equilibrado. Os estudos ainda estão em fase pré-clínica e precisam de testes mais amplos em humanos, mas reforçam o potencial nutricional da biodiversidade amazônica.

Para o empresário e chef Pedro Amaral, dono do restaurante Namazônia, em São Paulo, a valorização do açaí em sua forma mais natural também tem relação direta com saúde e qualidade de vida.

“O açaí é uma das coisas mais procuradas no Namazônia. A gente trabalha com um açaí puro, sem aditivos, servido da mesma forma como é consumido na região Norte. As pessoas procuram exatamente isso, um alimento verdadeiro, nutritivo e que faz parte da cultura amazônica. É um tipo de açaí que o público valoriza cada vez mais quando busca algo saudável no dia a dia”, afirma.

Originário da região amazônica, o açaí é rico em antioxidantes, fibras, gorduras boas e compostos fenólicos, nutrientes que vêm sendo estudados por seu potencial impacto positivo no organismo. Além de fornecer energia, a fruta também tem sido associada à melhora da saúde cardiovascular, à redução de processos inflamatórios e ao fortalecimento das defesas naturais do corpo.

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