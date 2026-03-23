Dia Mundial da Tuberculose reforÃ§a importÃ¢ncia da prevenÃ§Ã£o e do tratamento correto

Nesta terça-feira, 24 de março, é celebrado o Dia Mundial de Combate à Tuberculose, data que chama a atenção para uma das doenças infecciosas mais antigas e ainda presentes na sociedade. A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo destaca que a conscientização e a prevenção são fundamentais para reduzir os casos e evitar mortes.

A tuberculose é uma doença infecciosa e contagiosa causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, também conhecida como bacilo de Koch. Embora atinja principalmente os pulmões, ela também pode comprometer outros órgãos. No Estado de São Paulo, foram registrados 17.887 novos casos em 2025, uma redução em relação aos 20.633 casos contabilizados em 2024.

A transmissão ocorre pelo ar, quando uma pessoa com tuberculose pulmonar ativa fala, tosse ou espirra, liberando partículas microscópicas que podem permanecer suspensas por horas. Ao serem inaladas por outras pessoas, essas partículas podem causar infecção.

De acordo com a infectologista Camila Rodrigues, do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, o risco de transmissão é maior em locais fechados e pouco ventilados. “Nem toda pessoa infectada desenvolve a doença, a infecção latente é comum e, em geral, a transmissão requer contato próximo e prolongado”, explica.

A Secretaria também reforça a transparência ao disponibilizar dados atualizados sobre a doença por meio do Núcleo de Informações Estratégicas em Saúde (NIES), permitindo que qualquer cidadão acompanhe os números e a evolução dos casos.

Sinais de alerta e prevenção

Entre os principais sintomas da tuberculose estão tosse persistente, febre, suor noturno e perda de peso. A prevenção envolve uma série de medidas, tanto individuais quanto coletivas, como o diagnóstico precoce e o início imediato do tratamento.

Manter ambientes abertos e bem ventilados, utilizar máscaras em situações de risco e investigar pessoas que tiveram contato próximo com pacientes também são ações importantes. Além disso, a vacinação com BCG ajuda a proteger crianças contra as formas mais graves da doença.

Diagnóstico e tratamento

O diagnóstico é realizado por meio da avaliação clínica, exames laboratoriais e de imagem. Já o tratamento padrão dura, em média, seis meses e é oferecido gratuitamente pelo sistema público de saúde.

Especialistas alertam que interromper o tratamento antes do tempo indicado pode trazer sérias consequências, como a volta da doença e o desenvolvimento de resistência aos medicamentos, o que dificulta ainda mais a cura.

Combate ao abandono do tratamento

Evitar que pacientes abandonem o tratamento é uma das principais estratégias de controle da tuberculose. Para isso, são adotadas ações como o acompanhamento da tomada de medicamentos por profissionais de saúde e o suporte de equipes multidisciplinares.

Também são oferecidos incentivos, como auxílio para transporte e alimentação, além da busca ativa de pacientes que deixam de comparecer às consultas.

Essas medidas são ainda mais importantes para grupos vulneráveis, como pessoas em situação de rua, pessoas vivendo com HIV e indivíduos privados de liberdade, que apresentam maior risco de adoecimento.

A Secretaria reforça que a informação, aliada ao diagnóstico precoce e ao tratamento adequado, é essencial para interromper a cadeia de transmissão e avançar no controle da tuberculose.