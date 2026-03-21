Correios recebem inscriÃ§Ãµes para Concurso Internacional de Cartas atÃ© 27 de marÃ§o

Correios - CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£o

As escolas públicas e privadas de todo o Brasil têm até o próximo dia 27 de março para se inscrever no 55º Concurso Internacional de Redação de Cartas, promovido pela Correios. A iniciativa é voltada a estudantes de até 15 anos e busca incentivar a escrita e a criatividade entre crianças e adolescentes.

Neste ano, o tema proposto é: “Escreva uma carta a um amigo explicando a importância das relações humanas num mundo digital”. O concurso é realizado internacionalmente pela União Postal Universal (UPU), órgão ligado à Organização das Nações Unidas, e ocorre em três etapas no Brasil: escolar, estadual e nacional. A melhor redação do país garante ao estudante a chance de representar o Brasil na fase internacional.

A premiação nacional inclui R$ 7.500 para o primeiro colocado e R$ 7.875 para sua escola. O segundo e terceiro lugares também recebem prêmios em dinheiro, assim como suas instituições de ensino. Já na etapa regional, o vencedor ganha R$ 1.725, enquanto a escola recebe R$ 1.875.

O Brasil tem tradição no concurso e ocupa a segunda colocação geral no ranking histórico, com três medalhas de ouro, duas de prata, duas de bronze e diversas menções honrosas. Na edição de 2025, mais de 3,2 mil cartas foram enviadas por mais de 2,1 mil escolas de todo o país.

As instituições de ensino podem inscrever até duas cartas por escola. O regulamento completo e outras informações estão disponíveis no site oficial dos Correios:

https://www.correios.com.br/acesso-a-informacao/concursos-publicos/concursos-internacionais-de-cartas

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