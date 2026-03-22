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domingo, 22 de marÃ§o de 2026
SaÃºde

Alimento com mais proteÃ­na que o ovo pode ajudar no ganho de massa muscular, mas exige atenÃ§Ã£o

OpÃ§Ã£o tem chamado atenÃ§Ã£o de quem busca resultados na dieta, mas detalhe importante ainda passa despercebido por muita gente

22 Mar 2026 - 06h18Por JÃºlia Mozart
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Legenda pra foto: Alimento com mais proteÃ­na que o ovo (Foto: ReproduÃ§Ã£o/Freepik) - Legenda pra foto: Alimento com mais proteÃ­na que o ovo (Foto: ReproduÃ§Ã£o/Freepik) -

Alimento com mais proteína que o ovo tem ganhado destaque entre pessoas que buscam melhorar a alimentação e potencializar o ganho de massa muscular. 
Embora o ovo seja considerado uma das principais fontes proteicas do dia a dia, alguns alimentos de origem vegetal podem apresentar uma quantidade ainda maior de proteína, o que desperta curiosidade e interesse.
Entre essas opções, o amendoim aparece como um dos exemplos mais citados. 

Em porções maiores, ele pode concentrar uma quantidade significativa de proteína, além de fornecer energia e gorduras consideradas benéficas.

Por isso, tem sido incluído com frequência em dietas voltadas para desempenho físico.

No entanto, especialistas alertam que a quantidade de proteína não é o único fator a ser considerado. 
Isso porque a qualidade dessa proteína também faz diferença no organismo. 

Enquanto o ovo é reconhecido por possuir todos os aminoácidos essenciais, algumas fontes vegetais precisam ser combinadas com outros alimentos para oferecer um perfil nutricional mais completo.

Além disso, o consumo deve ser equilibrado. Alimentos como o amendoim, apesar de nutritivos, também são calóricos, o que pode impactar a dieta caso sejam ingeridos em excesso.

Por isso, a orientação é que o uso seja feito de forma planejada, dentro de uma alimentação balanceada.
Dessa forma, o interesse por alimentos com mais proteína que o ovo cresce, principalmente entre quem busca alternativas acessíveis e práticas. 

Ainda assim, entender como incluir esses itens corretamente na rotina alimentar é essencial para alcançar bons resultados sem comprometer a saúde.
 

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