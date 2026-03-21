Cada vez mais presente em consultórios e clínicas de reabilitação, a acupuntura vem se consolidando como uma importante aliada no tratamento de diferentes tipos de dor. Originária da medicina tradicional chinesa, a técnica utiliza a aplicação de agulhas extremamente finas em pontos específicos do corpo para estimular respostas fisiológicas que ajudam a aliviar o desconforto, promover o equilíbrio do organismo e melhorar o bem-estar dos pacientes.

Embora tenha origem milenar, a acupuntura também vem ganhando respaldo na medicina atual. Esse reconhecimento se estende, inclusive, ao campo legal. A Lei nº 15.345, publicada em 12 de janeiro de 2026 no Diário Oficial da União, regulamentou o exercício profissional da acupuntura em todo o território nacional, estabelecendo critérios para a atuação e definindo as competências dos profissionais habilitados.

Para o Dr. Moisés Freitas, médico e professor de pós-graduação em Clínica em Dor na Afya Ribeirão Preto, o avanço da acupuntura está diretamente ligado à sua integração com outras abordagens terapêuticas. “O tratamento da dor tende a ser mais eficaz quando realizado de forma integrada. A acupuntura, quando bem indicada, pode potencializar os resultados do tratamento convencional, contribuindo para maior alívio da dor e melhora da qualidade de vida”, afirma.

Segundo ele, isso se explica pelo caráter multifatorial da dor. “A dor é uma experiência complexa, que envolve aspectos físicos, emocionais e sociais. Nesse contexto, a acupuntura amplia as possibilidades terapêuticas ao atuar também na regulação do sistema nervoso, no controle do estresse e na melhora do bem-estar geral”, explica. O especialista destaca ainda que a técnica é especialmente útil em casos crônicos, ajudando a modular a sensibilidade do sistema nervoso e a reduzir a amplificação dolorosa, sendo uma abordagem segura e com baixo risco de efeitos adversos.

Na prática clínica, a acupuntura costuma ser utilizada como parte de um plano terapêutico mais amplo. De acordo com Dr. Raul Oliveira, professor de fisioterapia da Afya Centro Universitário Itaperuna, a técnica não substitui outros tratamentos, mas pode atuar como um importante complemento. “Ela potencializa os resultados quando integrada à fisioterapia, ao uso de medicamentos quando necessário e a mudanças no estilo de vida, como atividade física, sono adequado e controle do estresse”, afirma.

Dr. Raul também ressalta que a segurança também é um ponto muito relevante. “Quando realizada por profissionais capacitados, em ambiente adequado e com materiais esterilizados, a acupuntura apresenta poucos efeitos colaterais, geralmente leves e transitórios”, explica o professor de fisioterapia.

A seguir, os especialistas destacam alguns dos principais benefícios da acupuntura no tratamento da dor e na melhora da qualidade de vida dos pacientes:

- Estimula a liberação de substâncias analgésicas naturais, como endorfinas e serotonina, promovendo alívio da dor e sensação de bem-estar

- Atua na modulação do sistema nervoso central, ajudando a regular a percepção da dor

- Reduz processos inflamatórios e melhora a circulação sanguínea local, favorecendo a recuperação dos tecidos

- Auxilia no controle de dores crônicas, como lombalgia, enxaqueca e dores musculares

- Contribui para a melhora da qualidade do sono, especialmente em pacientes com dor persistente

- Promove o relaxamento e a redução da tensão muscular, diminuindo desconfortos físicos e estresse

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