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4 estratÃ©gias que realmente ajudam no emagrecimento no dia a dia

Especialista explica o que realmente influencia o emagrecimento na rotina

22 Mar 2026 - 10h59Por Islany Oliveira
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emagrecimento - CrÃ©dito: Freepikemagrecimento - CrÃ©dito: Freepik

Com a rotina cada vez mais corrida, equilibrar trabalho, casa e vida pessoal tem impactado diretamente os hábitos do dia a dia, inclusive a alimentação. Nos centros urbanos, esse cenário favorece escolhas mais práticas e industrializadas. Esse movimento se intensifica com a crescente oferta desses produtos: entre 2020 e 2024, 62% dos novos alimentos e bebidas lançados no mercado brasileiro eram ultraprocessados, segundo levantamento do Ministério da Saúde, evidenciando a maior exposição da população a esse tipo de consumo e as mudanças no padrão alimentar.

Nesse contexto, o emagrecimento passa a depender menos de soluções rápidas e mais da organização dos hábitos ao longo da rotina. Segundo Fernanda Lopes, nutricionista da Six Clínic, iniciativa 100% online voltada ao cuidado em obesidade e sobrepeso. “A perda de peso acontece quando há um déficit energético sustentado, ou seja, quando o corpo consome menos energia do que gasta. Esse processo leva o organismo a utilizar as reservas como fonte de energia, promovendo a diminuição do tecido adiposo de forma progressiva”, explica.

A seguir, a nutricionista detalha as principais orientações para favorecer esse processo no dia a dia, confira:

  1. Alimentação é a base do resultado

A estruturação do plano alimentar é um dos pilares mais importantes nesse processo. “A organização das principais refeições, com distribuição adequada de macronutrientes, especialmente proteínas e fibras, contribui para maior saciedade, melhor resposta glicêmica e redução de picos de insulina, fatores que influenciam diretamente o apetite”, orienta a especialista.

  1. Definir horários regulares para comer

Manter horários estruturados ao longo do dia ajuda a evitar oscilações de fome e escolhas impulsivas. “A organização das refeições, aliada à redução da densidade energética da dieta e ao controle de longos períodos sem se alimentar, favorece maior estabilidade metabólica e contribui para sustentar o déficit energético mesmo em rotinas mais corridas”, explica.

  1. Não “compensar” o cansaço com comida

“Dias corridos aumentam a tendência de buscar alimentos mais calóricos como forma de recompensa. Esse comportamento, muitas vezes automático, pode elevar a ingestão energética sem que a pessoa perceba. Ter opções planejadas ao longo da rotina ajuda a evitar essas escolhas impulsivas e contribui para manter o equilíbrio alimentar”, afirma a profissional.

  1. Suporte profissional ajuda a manter a meta

“O acompanhamento profissional permite ajustes individualizados no plano alimentar com base em parâmetros como composição corporal, taxa metabólica basal, gasto energético total, resposta metabólica e padrão comportamental. Esse refinamento técnico favorece maior adesão ao protocolo e contribui para resultados mais consistentes, previsíveis e sustentáveis”, conclui Fernanda.

 

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