06 Out 2024 - 19h51

06 Out 2024 - 19h51 Por Da redação

Ronaldo Venturi - Crédito: arquivo pessoal

Ronaldo Venturi de 45 anos, foi eleito prefeito de cidade de Ibaté.

Os dados foram oficializados às 19h pelo TSE e Ronaldo foi eleito com 11.565 votos seguido por Horácio com 33,34% dos votos, totalizando 6.345 votos e Steigue com 5,90% totalizando 1.123 votos.

