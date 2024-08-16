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sexta, 16 de agosto de 2024
Eleições 2024

Confira a lista atualizada dos candidatos a vereador em São Carlos

16 Ago 2024 - 07h06Por Redação
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Eleições 2024 - Crédito: Arte SCAEleições 2024 - Crédito: Arte SCA

A campanha eleitoral no rádio e TV começa hoje em todo o território nacional. Após a definição das candidaturas, as agremiações tiveram até 15 de agosto para registrar os nomes na Justiça Eleitoral.

Segundo consulta ao site Divulgacand, a lista abaixo contém os nomes dos candidatos a vereador que irão concorrer as eleições em São Carlos. Confira.

 

 

Nome Urna Coligação
ADEMIR PODE
ADRIANA GHISLOTI PL
ADRIANO MARINOVIC PRD
ADVOGADO ROQUELAINE Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
AGDA AVANTE
AILTON SANTA FELICIA PSB
ALE MONSTERS PRD
ALE SERRA PODE
ALEMAO DO DELTA PODE
ALESSANDRA ASENHA REPUBLICANOS
ALEX BASTOS NOVO
ALEXANDRO FERMIANO Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
ALINE ATENDENTE Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
ALINE COLETTI Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)
ALISSON NEVES REPUBLICANOS
ANA DIAS AVANTE
ANA MILLER PODE
ANDERSON TREVO PODE
ANDRE REBELLO Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
ANDRE TOPAZELLI PDT
ANDREIA FERREZINI Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
ANDREIA MARGARETE PODE
ANDREIA TOFOLLO PSB
ANTONIO CARLOS REPUBLICANOS
APARECIDA Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
BIDU PRD
BIRA PODE
BOGAS PL
BRAGATTO PP
BRAW TOLEDO NOVO
BRENNO SAVEGNAGO PRD
BRENO MAREGA PSD
BREU SOLIDARIEDADE
BRUNO EDUARDO SEGURACA MDB
BRUNO ZANCHETA REPUBLICANOS
BULLI DA VIVI CELULARES AVANTE
CAMILA FLAUZINO PRD
CANDIDA BRITO PL
CAPITÃO ANDRÉ PL
CARINA KOSTER UNIÃO
CARLAO SOAD PODE
CARLINHOS CAMPOS UNIÃO
CARLOS ALBERTO ANGELOTTI AVANTE
CAROL MACHADO AVANTE
CELSO BOIADEIRO PSB
CESÃO PMB
CHICO LOCO PSB
CHIQUINHO NOVO
CIDINHA DO ONCOLOGICO PP
CIMEI DA COSTA NOVO
CLAUDIA CURY UNIÃO
CLAUDIA RIBEIRO NOVO
CLAUDIA ZANNI NOVO
CLAUDIO REPORTER DO POVO PODE
CLAYTAO ALMEIDA PRD
CLEBER VIEIRA Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
COSME PSB
COWBOY PODE
COXINHA DO PEDALA PP
CRIS DE AGUA VERMELHA REPUBLICANOS
CRIS JACOB Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
DADO BATISTA PDT
DANI SILVA PDT
DANIELE JANAUDIS PMB
DANIELLE MILANEZ MDB
DANIELLE SANTOS Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
DAY FERNANDA Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
DE ALVIM SOLIDARIEDADE
DEBORA CUNHA PODE
DEBORA FARIAS REPUBLICANOS
DENISE ESPINDOLA REPUBLICANOS
DEYSI MORENO Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
DIEGO DA AVIAÇAO Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
DIMITRI PDT
DJALMA NERY Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)
DONIZETE OLIVEIRA Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
DORA PROTETORA DE ANIMAIS PRD
DR PAULO PSD
DR VINICIUS COLETTI ALVES Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
DRA DEIA Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)
DRE CASTRO PMB
DULCE GONCALVES PODE
EDGAR RIBEIRO PMB
EDMUR ROIZ PP
EDNA MIRANDA PL
EDSON FERRAZ MDB
ELAINE TABORDA REPUBLICANOS
ELCIO JUNIOR PSD
ELIANA CASANOVA  UNIÃO
ELIANE TASSIM PSB
ELIAS EDMAIS REPUBLICANOS
ELISETE MAZZI PP
ELLEN GALVÃO PSB
ELTON CARVALHO REPUBLICANOS
EMERSON PERSONAL REPUBLICANOS
ENFERMEIRA ALESSANDRA MDB
ENG WILLIAM DE OLIVEIRA PDT
ERIVELTON NARIZ PODE
ESTER LOIRA PSB
EVERTON ANGELOTTI NOVO
EZIO PMB
FA MARCHETTI PP
FABI BRITO REPUBLICANOS
FABIO BOSSOLAN PDT
FÁBIO JUNIO NOVO
FABIO RATTI PP
FABIO ZANCIN SOLIDARIEDADE
FARMACEUTICA ANNA PARAVANI Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
FERNANDA CASTELANO Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)
FERNANDA FABIANO PDT
FERNANDA MAX UNIÃO
FERNANDO SINDICO PRD
FLÁVIO BRAGA PL
FREIRE REPUBLICANOS
GABRIEL BRUGNERA UNIÃO
GABRIELA SCHIFFLER NOVO
GAÚCHO TCHÊ PSB
GERALDAO MDB
GERALDO VELLOSO PP
GILMAR RODRIGUES MDB
GILSON DO POVAO PDT
GISELA MOLIN PMB
GLEICY MACEDO PRD
GM VARELA NOVO
GUERRA NOVO
GUSTAVO LUZTOSA PSB
GUSTAVO POZZI PP
HELIO UNIÃO
HELIO BONFA NETO MDB
ISAQUE SAMPAIO Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
ISMAEL PINTOR UNIÃO
IVAN DO AMARAL PP
IVANI RABELO PDT
JAIRO GARÇOM MDB
JANINE BARRA PL
JEFERSON ARAÚJO NOVO
JEFERSON CAVALHEIRO SOLIDARIEDADE
JESSE PESADO UNIÃO
JESSICA CUBANA PRD
JESSICA SPOLARHIC PDT
JOÃO ASSANDRE Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
JOÃO BORBA PSB
JOAO DO ARACY PRD
JOAOZINHO AVANTE
JOAOZINHO CORREDOR Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
JOAOZINHO DE AGUA VERMELHA Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
JOEL DA ARACY SOLIDARIEDADE
JOSE APARECIDO AVANTE
JU BASTOS Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)
JUH AUTISMO NOVO
JULIO BENEDITO PL
JÙLIO CESAR PL
JUNIOR PRD
JURANDIR FERRANTE UNIÃO
KAMILA SCARPIN PDT
KAROL PEDRO Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
LARI BRISA Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)
LARISSA CAMARGO Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
LAZARO MELO PMB
LEANDRO GUERREIRO PL
LILI PAES PRD
LILIAN RAFAELA BATISTA PSB
LINEU NAVARRO Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
LÓY LANDI PSD
LU MAGRI SOLIDARIEDADE
LUCAO PP
LUCIANE PEPATO PSD
MALABIM PRD
MANE JUIZ Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
MANOEL CARVALHO Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)
MARCAO NET FURACAO AVANTE
MARCELINHO DA ENFERMAGEM REPUBLICANOS
MARCELO DOTTA PL
MARCELO OLIVEIRA PODE
MARCIO ESTEVO Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
MARCOS CAPORASSO PMB
MARCOS COCA AVANTE
MARCOS PALERMO MDB
MARCOS ROUDINI NOVO
MARIA CLARA GHIDINI MDB
MARIA MANICURE Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
MARILIA MASSEI PORTO PP
MARINA MELO MDB
MARISA CASTANHO SOLIDARIEDADE
MARISTELA AVANTE
MARLI MORETTI PSD
MARQUINHO AMARAL PODE
MARQUINHOS VINI MDB
MAURICIO LOBÃO NOVO
MAYARA LAZARINI MDB
MAYCON LUCHESI UNIÃO
MEIRE PADUA SOLIDARIEDADE
MELANY MARCHETTI SOLIDARIEDADE
MELLISA BOSSOLAN MDB
MILTON BALDAN PDT
MIRANDINHA PDT
MIRIAN DO SOPÃO PL
MOISÉS LAZARINE PL
MOISES MATIAS PL
MOISES PEIXE PL
MUCIO MDB
MURILO LOCATTI PSB
NANAO DE PAULA PP
NEGA DA SAUDE PODE
NEGA DO BABADO PRD
NENE UNIÃO
NILCAR PL
NILVA RUTE PSD
NINO MENGATTI PSB
NIVALDO MUDANÇA SOLIDARIEDADE
ODAIR HENRIQUES BAIXINHO Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
OLIVIO MOTOBOY PL
OSMAR ANGELO NOVO
OSMAR ARAUJO SOLIDARIEDADE
OSVALDO DA AUTO ESCOLA POPULAR PRD
PAOLA Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
PARANA FILHO PP
PASTOR ROBSON PRD
PASTOR RUI PDT
PATRICIA FORMIGONI PP
PAULINHO BATISTA AVANTE
PAULINHO BERNARDO PP
PAULINHO LIMA PDT
PAULLUS LANCHES NOVO
PAULO DE MEO Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
PAULO TARSO PDT
PAULO VIEIRA PP
PEDRÃO DO POVO UNIÃO
PEDRO COZZA REPUBLICANOS
PEDRO ESCORAMENTO UNIÃO
PELETERO AVANTE
PIRILAMPO PDT
PIXOXÓ PSD
POMPEIA PODE
PRIMO SOLIDARIEDADE
PROF EDINHO HILARIO UNIÃO
PROF SILVINHA Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
PROFª LUCINEI TAVONI UNIÃO
PROFESSOR GUSTAVO ENRIQUE PSB
PROFESSOR JAIME PSTU
PROFESSOR LUIS EDUARDO Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)
PROFESSOR MARCELO BALTHAZAR PSD
PROFESSOR NILTON ZORNETTA SOLIDARIEDADE
PROFESSOR PATO PDT
PROFESSOR RENATO PERUZZI PSB
PROFESSOR SEBA MDB
PROFESSOR TONINHO Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)
PROFESSOR VALTER Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
PROFESSORA ANA PAULA VAZ SOLIDARIEDADE
PROFESSORA NEUSA MDB
PROFESSORA SUZI SOLIDARIEDADE
PROFESSORA VALERIA SOLIDARIEDADE
PROFESSORA WANDA HOFFMANN PL
RAFAEL MARINO PODE
RAFAEL SANTOS PSB
RAFINHA ALMEIDA REPUBLICANOS
RAQUEL AUXILIADORA Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
REDUCINO DO 29 Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
REGINALDO DO GÁS PSB
REGINALDO JACARE PP
REGINALDO PELE SOLIDARIEDADE
RENAN LOBO PDT
RENAN THOMAZ REPUBLICANOS
RENATA ARABE PDT
RENATA CAIPIRA UNIÃO
RENATO MONTEIRO SOLIDARIEDADE
RICARDO CEARÁ PSD
RICARDO FERREIRA PL
RITA DO BAU PODE
RITA GOMES PP
ROBERTINHO MORI Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
RODINEI MARCONDES REPUBLICANOS
RODOLFO VALENTINO UNIÃO
RODRIGAO AVANTE
RODRIGO BRUGNERA PDT
RODRIGO PARELLINHO  UNIÃO
RODRIGO RUSSO REPUBLICANOS
RODSON Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
ROGERIO BABILONIA PODE
ROGERIO OLIVATTO PRD
RONALDO MOTA BANCADA EDUCAÇÃO Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)
ROSANGELA PAISAGISTA PRD
ROSE COUTO PMB
ROSELEI FRANCOSO MDB
ROSEMARY UNIÃO
RUBINHO SOLIDARIEDADE
SABIÁ ELETRICISTA Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
SABINO DA AUTO ESCOLA Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
SAMUCA DO ÔNIBUS PSD
SANDRA KAIBARA Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
SANDRO DELICIA PMB
SARA BONONI Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)
SARDELLI PSD
SARGENTO FERNANDES PRD
SEO AMERICO Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
SERGIO ROCHA PRD
SIDNEY BORRACHEIRO Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
SILVANA Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
SILVIA AVANTE
SILVIA BILL Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
SOLANGE AVANTE
TANIA ANDRADE QUIROPRAXISTA NOVO
TATI FOFUCHA PMB
TEKA SILVA PP
TENENTE ROOSEVELT PL
THIAGO DE JESUS MDB
THIAGO GABRIELL AVANTE
TIA MIL GRAU MDB
TIAGO BOTTON PL
TIAGO PARELLI PP
TIO EMERSON PP
TIO MARCO PRD
TOM LACERDA PODE
TONINHA DOS CACHORROS PDT
VAGNER GEMINHO PSD
VAL DO POSTINHO PL
VALMIR GAUCHO REPUBLICANOS
VALMIR PELÉ UNIÃO
VANDERLEI MARTINS VAN VAN Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
VANDERLEY GARÇOM SOLIDARIEDADE
VANESSA PERRONI PSD
VANESSA SORIANO UNIÃO
VERINHA PSTU
VICTOR DAVID AVANTE
WANDER JAPA SOLIDARIEDADE
WESLLEY DO PRADO SOLIDARIEDADE
XANDÃO DO POVO PL
ZE PRETINHO PODE
ZUZI MDB

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