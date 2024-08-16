Confira a lista atualizada dos candidatos a vereador em São Carlos

Eleições 2024 - Crédito: Arte SCA
A campanha eleitoral no rádio e TV começa hoje em todo o território nacional. Após a definição das candidaturas, as agremiações tiveram até 15 de agosto para registrar os nomes na Justiça Eleitoral.
Segundo consulta ao site Divulgacand, a lista abaixo contém os nomes dos candidatos a vereador que irão concorrer as eleições em São Carlos. Confira.
|Nome Urna
|Coligação
|ADEMIR
|PODE
|ADRIANA GHISLOTI
|PL
|ADRIANO MARINOVIC
|PRD
|ADVOGADO ROQUELAINE
|Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|AGDA
|AVANTE
|AILTON SANTA FELICIA
|PSB
|ALE MONSTERS
|PRD
|ALE SERRA
|PODE
|ALEMAO DO DELTA
|PODE
|ALESSANDRA ASENHA
|REPUBLICANOS
|ALEX BASTOS
|NOVO
|ALEXANDRO FERMIANO
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|ALINE ATENDENTE
|Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|ALINE COLETTI
|Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)
|ALISSON NEVES
|REPUBLICANOS
|ANA DIAS
|AVANTE
|ANA MILLER
|PODE
|ANDERSON TREVO
|PODE
|ANDRE REBELLO
|Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|ANDRE TOPAZELLI
|PDT
|ANDREIA FERREZINI
|Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|ANDREIA MARGARETE
|PODE
|ANDREIA TOFOLLO
|PSB
|ANTONIO CARLOS
|REPUBLICANOS
|APARECIDA
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|BIDU
|PRD
|BIRA
|PODE
|BOGAS
|PL
|BRAGATTO
|PP
|BRAW TOLEDO
|NOVO
|BRENNO SAVEGNAGO
|PRD
|BRENO MAREGA
|PSD
|BREU
|SOLIDARIEDADE
|BRUNO EDUARDO SEGURACA
|MDB
|BRUNO ZANCHETA
|REPUBLICANOS
|BULLI DA VIVI CELULARES
|AVANTE
|CAMILA FLAUZINO
|PRD
|CANDIDA BRITO
|PL
|CAPITÃO ANDRÉ
|PL
|CARINA KOSTER
|UNIÃO
|CARLAO SOAD
|PODE
|CARLINHOS CAMPOS
|UNIÃO
|CARLOS ALBERTO ANGELOTTI
|AVANTE
|CAROL MACHADO
|AVANTE
|CELSO BOIADEIRO
|PSB
|CESÃO
|PMB
|CHICO LOCO
|PSB
|CHIQUINHO
|NOVO
|CIDINHA DO ONCOLOGICO
|PP
|CIMEI DA COSTA
|NOVO
|CLAUDIA CURY
|UNIÃO
|CLAUDIA RIBEIRO
|NOVO
|CLAUDIA ZANNI
|NOVO
|CLAUDIO REPORTER DO POVO
|PODE
|CLAYTAO ALMEIDA
|PRD
|CLEBER VIEIRA
|Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|COSME
|PSB
|COWBOY
|PODE
|COXINHA DO PEDALA
|PP
|CRIS DE AGUA VERMELHA
|REPUBLICANOS
|CRIS JACOB
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|DADO BATISTA
|PDT
|DANI SILVA
|PDT
|DANIELE JANAUDIS
|PMB
|DANIELLE MILANEZ
|MDB
|DANIELLE SANTOS
|Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|DAY FERNANDA
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|DE ALVIM
|SOLIDARIEDADE
|DEBORA CUNHA
|PODE
|DEBORA FARIAS
|REPUBLICANOS
|DENISE ESPINDOLA
|REPUBLICANOS
|DEYSI MORENO
|Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|DIEGO DA AVIAÇAO
|Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|DIMITRI
|PDT
|DJALMA NERY
|Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)
|DONIZETE OLIVEIRA
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|DORA PROTETORA DE ANIMAIS
|PRD
|DR PAULO
|PSD
|DR VINICIUS COLETTI ALVES
|Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|DRA DEIA
|Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)
|DRE CASTRO
|PMB
|DULCE GONCALVES
|PODE
|EDGAR RIBEIRO
|PMB
|EDMUR ROIZ
|PP
|EDNA MIRANDA
|PL
|EDSON FERRAZ
|MDB
|ELAINE TABORDA
|REPUBLICANOS
|ELCIO JUNIOR
|PSD
|ELIANA CASANOVA
|UNIÃO
|ELIANE TASSIM
|PSB
|ELIAS EDMAIS
|REPUBLICANOS
|ELISETE MAZZI
|PP
|ELLEN GALVÃO
|PSB
|ELTON CARVALHO
|REPUBLICANOS
|EMERSON PERSONAL
|REPUBLICANOS
|ENFERMEIRA ALESSANDRA
|MDB
|ENG WILLIAM DE OLIVEIRA
|PDT
|ERIVELTON NARIZ
|PODE
|ESTER LOIRA
|PSB
|EVERTON ANGELOTTI
|NOVO
|EZIO
|PMB
|FA MARCHETTI
|PP
|FABI BRITO
|REPUBLICANOS
|FABIO BOSSOLAN
|PDT
|FÁBIO JUNIO
|NOVO
|FABIO RATTI
|PP
|FABIO ZANCIN
|SOLIDARIEDADE
|FARMACEUTICA ANNA PARAVANI
|Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|FERNANDA CASTELANO
|Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)
|FERNANDA FABIANO
|PDT
|FERNANDA MAX
|UNIÃO
|FERNANDO SINDICO
|PRD
|FLÁVIO BRAGA
|PL
|FREIRE
|REPUBLICANOS
|GABRIEL BRUGNERA
|UNIÃO
|GABRIELA SCHIFFLER
|NOVO
|GAÚCHO TCHÊ
|PSB
|GERALDAO
|MDB
|GERALDO VELLOSO
|PP
|GILMAR RODRIGUES
|MDB
|GILSON DO POVAO
|PDT
|GISELA MOLIN
|PMB
|GLEICY MACEDO
|PRD
|GM VARELA
|NOVO
|GUERRA
|NOVO
|GUSTAVO LUZTOSA
|PSB
|GUSTAVO POZZI
|PP
|HELIO
|UNIÃO
|HELIO BONFA NETO
|MDB
|ISAQUE SAMPAIO
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|ISMAEL PINTOR
|UNIÃO
|IVAN DO AMARAL
|PP
|IVANI RABELO
|PDT
|JAIRO GARÇOM
|MDB
|JANINE BARRA
|PL
|JEFERSON ARAÚJO
|NOVO
|JEFERSON CAVALHEIRO
|SOLIDARIEDADE
|JESSE PESADO
|UNIÃO
|JESSICA CUBANA
|PRD
|JESSICA SPOLARHIC
|PDT
|JOÃO ASSANDRE
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|JOÃO BORBA
|PSB
|JOAO DO ARACY
|PRD
|JOAOZINHO
|AVANTE
|JOAOZINHO CORREDOR
|Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|JOAOZINHO DE AGUA VERMELHA
|Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|JOEL DA ARACY
|SOLIDARIEDADE
|JOSE APARECIDO
|AVANTE
|JU BASTOS
|Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)
|JUH AUTISMO
|NOVO
|JULIO BENEDITO
|PL
|JÙLIO CESAR
|PL
|JUNIOR
|PRD
|JURANDIR FERRANTE
|UNIÃO
|KAMILA SCARPIN
|PDT
|KAROL PEDRO
|Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|LARI BRISA
|Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)
|LARISSA CAMARGO
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|LAZARO MELO
|PMB
|LEANDRO GUERREIRO
|PL
|LILI PAES
|PRD
|LILIAN RAFAELA BATISTA
|PSB
|LINEU NAVARRO
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|LÓY LANDI
|PSD
|LU MAGRI
|SOLIDARIEDADE
|LUCAO
|PP
|LUCIANE PEPATO
|PSD
|MALABIM
|PRD
|MANE JUIZ
|Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|MANOEL CARVALHO
|Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)
|MARCAO NET FURACAO
|AVANTE
|MARCELINHO DA ENFERMAGEM
|REPUBLICANOS
|MARCELO DOTTA
|PL
|MARCELO OLIVEIRA
|PODE
|MARCIO ESTEVO
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|MARCOS CAPORASSO
|PMB
|MARCOS COCA
|AVANTE
|MARCOS PALERMO
|MDB
|MARCOS ROUDINI
|NOVO
|MARIA CLARA GHIDINI
|MDB
|MARIA MANICURE
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|MARILIA MASSEI PORTO
|PP
|MARINA MELO
|MDB
|MARISA CASTANHO
|SOLIDARIEDADE
|MARISTELA
|AVANTE
|MARLI MORETTI
|PSD
|MARQUINHO AMARAL
|PODE
|MARQUINHOS VINI
|MDB
|MAURICIO LOBÃO
|NOVO
|MAYARA LAZARINI
|MDB
|MAYCON LUCHESI
|UNIÃO
|MEIRE PADUA
|SOLIDARIEDADE
|MELANY MARCHETTI
|SOLIDARIEDADE
|MELLISA BOSSOLAN
|MDB
|MILTON BALDAN
|PDT
|MIRANDINHA
|PDT
|MIRIAN DO SOPÃO
|PL
|MOISÉS LAZARINE
|PL
|MOISES MATIAS
|PL
|MOISES PEIXE
|PL
|MUCIO
|MDB
|MURILO LOCATTI
|PSB
|NANAO DE PAULA
|PP
|NEGA DA SAUDE
|PODE
|NEGA DO BABADO
|PRD
|NENE
|UNIÃO
|NILCAR
|PL
|NILVA RUTE
|PSD
|NINO MENGATTI
|PSB
|NIVALDO MUDANÇA
|SOLIDARIEDADE
|ODAIR HENRIQUES BAIXINHO
|Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|OLIVIO MOTOBOY
|PL
|OSMAR ANGELO
|NOVO
|OSMAR ARAUJO
|SOLIDARIEDADE
|OSVALDO DA AUTO ESCOLA POPULAR
|PRD
|PAOLA
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|PARANA FILHO
|PP
|PASTOR ROBSON
|PRD
|PASTOR RUI
|PDT
|PATRICIA FORMIGONI
|PP
|PAULINHO BATISTA
|AVANTE
|PAULINHO BERNARDO
|PP
|PAULINHO LIMA
|PDT
|PAULLUS LANCHES
|NOVO
|PAULO DE MEO
|Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|PAULO TARSO
|PDT
|PAULO VIEIRA
|PP
|PEDRÃO DO POVO
|UNIÃO
|PEDRO COZZA
|REPUBLICANOS
|PEDRO ESCORAMENTO
|UNIÃO
|PELETERO
|AVANTE
|PIRILAMPO
|PDT
|PIXOXÓ
|PSD
|POMPEIA
|PODE
|PRIMO
|SOLIDARIEDADE
|PROF EDINHO HILARIO
|UNIÃO
|PROF SILVINHA
|Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|PROFª LUCINEI TAVONI
|UNIÃO
|PROFESSOR GUSTAVO ENRIQUE
|PSB
|PROFESSOR JAIME
|PSTU
|PROFESSOR LUIS EDUARDO
|Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)
|PROFESSOR MARCELO BALTHAZAR
|PSD
|PROFESSOR NILTON ZORNETTA
|SOLIDARIEDADE
|PROFESSOR PATO
|PDT
|PROFESSOR RENATO PERUZZI
|PSB
|PROFESSOR SEBA
|MDB
|PROFESSOR TONINHO
|Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)
|PROFESSOR VALTER
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|PROFESSORA ANA PAULA VAZ
|SOLIDARIEDADE
|PROFESSORA NEUSA
|MDB
|PROFESSORA SUZI
|SOLIDARIEDADE
|PROFESSORA VALERIA
|SOLIDARIEDADE
|PROFESSORA WANDA HOFFMANN
|PL
|RAFAEL MARINO
|PODE
|RAFAEL SANTOS
|PSB
|RAFINHA ALMEIDA
|REPUBLICANOS
|RAQUEL AUXILIADORA
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|REDUCINO DO 29
|Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|REGINALDO DO GÁS
|PSB
|REGINALDO JACARE
|PP
|REGINALDO PELE
|SOLIDARIEDADE
|RENAN LOBO
|PDT
|RENAN THOMAZ
|REPUBLICANOS
|RENATA ARABE
|PDT
|RENATA CAIPIRA
|UNIÃO
|RENATO MONTEIRO
|SOLIDARIEDADE
|RICARDO CEARÁ
|PSD
|RICARDO FERREIRA
|PL
|RITA DO BAU
|PODE
|RITA GOMES
|PP
|ROBERTINHO MORI
|Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|RODINEI MARCONDES
|REPUBLICANOS
|RODOLFO VALENTINO
|UNIÃO
|RODRIGAO
|AVANTE
|RODRIGO BRUGNERA
|PDT
|RODRIGO PARELLINHO
|UNIÃO
|RODRIGO RUSSO
|REPUBLICANOS
|RODSON
|Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|ROGERIO BABILONIA
|PODE
|ROGERIO OLIVATTO
|PRD
|RONALDO MOTA BANCADA EDUCAÇÃO
|Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)
|ROSANGELA PAISAGISTA
|PRD
|ROSE COUTO
|PMB
|ROSELEI FRANCOSO
|MDB
|ROSEMARY
|UNIÃO
|RUBINHO
|SOLIDARIEDADE
|SABIÁ ELETRICISTA
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|SABINO DA AUTO ESCOLA
|Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|SAMUCA DO ÔNIBUS
|PSD
|SANDRA KAIBARA
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|SANDRO DELICIA
|PMB
|SARA BONONI
|Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)
|SARDELLI
|PSD
|SARGENTO FERNANDES
|PRD
|SEO AMERICO
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|SERGIO ROCHA
|PRD
|SIDNEY BORRACHEIRO
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|SILVANA
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|SILVIA
|AVANTE
|SILVIA BILL
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|SOLANGE
|AVANTE
|TANIA ANDRADE QUIROPRAXISTA
|NOVO
|TATI FOFUCHA
|PMB
|TEKA SILVA
|PP
|TENENTE ROOSEVELT
|PL
|THIAGO DE JESUS
|MDB
|THIAGO GABRIELL
|AVANTE
|TIA MIL GRAU
|MDB
|TIAGO BOTTON
|PL
|TIAGO PARELLI
|PP
|TIO EMERSON
|PP
|TIO MARCO
|PRD
|TOM LACERDA
|PODE
|TONINHA DOS CACHORROS
|PDT
|VAGNER GEMINHO
|PSD
|VAL DO POSTINHO
|PL
|VALMIR GAUCHO
|REPUBLICANOS
|VALMIR PELÉ
|UNIÃO
|VANDERLEI MARTINS VAN VAN
|Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|VANDERLEY GARÇOM
|SOLIDARIEDADE
|VANESSA PERRONI
|PSD
|VANESSA SORIANO
|UNIÃO
|VERINHA
|PSTU
|VICTOR DAVID
|AVANTE
|WANDER JAPA
|SOLIDARIEDADE
|WESLLEY DO PRADO
|SOLIDARIEDADE
|XANDÃO DO POVO
|PL
|ZE PRETINHO
|PODE
|ZUZI
|MDB