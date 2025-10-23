Presidente do CRECISP destaca que Reforma Casa Brasil "chega em boa hora"

Reforma de casa o programa terá R$ 30 bilhões do Fundo Social, voltados a famílias com renda de até R$ 9,6 mil. - Crédito: Agência Brasil

O programa Reforma Casa Brasil, lançado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta segunda-feira, 20 de outubro, chega em boa hora. A afirmação é de José Augusto Viana Neto, presidente do CRECISP (Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo).

Em entrevista exclusiva ao São Carlos Agora, Viana Neto afirma que uma linha de crédito para reformas era algo que faltava no mercado. “Muitas habitações estão fora do mercado por questões de reparo, principalmente em telhado, hidráulica e elétrica. Com pouco dinheiro, a pessoa consegue arrumar o imóvel e deixá-lo disponível para a venda. O problema sempre foi a falta de dinheiro. Com esta linha de crédito agora, sem dúvida nenhuma, nós vamos ter uma condição excepcional para que as pessoas possam reformar seus imóveis e colocá-los à venda. Ficará mais fácil, sem dúvida nenhuma”, comenta.

Os benefícios que o Reforma Casa Brasil vai trazer, segundo o especialista, ultrapassam o mercado imobiliário. “Eu acredito que vamos ter uma melhora não só no mercado, mas também na qualidade de vida das pessoas que, com estes recursos, vão poder fazer alguma pequena ampliação, construir um novo cômodo, fazer uma garagem, proteger melhor o seu veículo. É uma medida excepcionalmente boa e que vem num bom momento. A economia precisa de recursos circulando no mercado. E, no total, este programa disponibilizará R$ 40 bilhões — R$ 30 bilhões para as famílias que ganham até R$ 9.600,00 de renda familiar por mês e, para aquelas que ganham acima de R$ 9.600,00 por mês, há ainda R$ 10 bilhões que serão aplicados pela Caixa Econômica Federal neste programa. Portanto, é realmente uma notícia muito boa”, explica Viana Neto.

O Reforma Casa Brasil vai permitir que famílias brasileiras possam financiar valores a partir de R$ 5 mil para reformas, ampliações e adequações de moradias em todo o país. A cerimônia de lançamento do programa será no Palácio do Planalto.

O prazo de pagamento é de até cinco anos (60 meses). O Reforma Casa Brasil é voltado a famílias que já possuem imóvel, mas enfrentam problemas estruturais ou de adequação. O valor das parcelas será limitado a 25% da renda familiar. Cada família poderá ter apenas uma operação ativa por vez.

Segundo o governo, a política pública habitacional tem parceria com a Caixa. Os recursos podem ser usados para compra de materiais, pagamento de mão de obra e serviços técnicos, como projetos e acompanhamento de obras. A operação será simplificada e digital, iniciando pelo site da Caixa ou pelo aplicativo do banco, a partir de 3 de novembro.

Como público-alvo do programa estão, por exemplo, casas com telhados danificados, pisos comprometidos, instalações elétricas e hidráulicas precárias, falta de acessibilidade ou necessidade de ampliação.

O programa terá R$ 30 bilhões do Fundo Social, voltados a famílias com renda de até R$ 9,6 mil. A Caixa também vai separar R$ 10 bilhões do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) para quem tem renda superior ao limite. Assim, o total de crédito é de R$ 40 bilhões.

CIDADES MAIORES – O Reforma Casa Brasil atende inicialmente moradores de áreas urbanas em capitais, municípios com mais de 300 mil habitantes ou que façam parte de arranjos populacionais com esse porte. O crédito é voltado principalmente para uso residencial, mas pode contemplar imóveis de uso misto.

As taxas de juros variam conforme a faixa de renda mensal das famílias. Na faixa 1, os juros são de 1,17% para quem tem renda de até R$ 3,2 mil. Para quem ganha de R$ 3,2 mil a R$ 9,6 mil, os juros ficam em 1,95%. Quem tem renda acima de R$ 9,6 mil segue as regras da Caixa, com valores de financiamento a partir de R$ 30 mil e prazo de pagamento de até 180 meses.

