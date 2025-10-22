LATAM São Carlos dobra número de funcionários em 5 anos

O CEO da LATAM, Jerome Cadier, com o vice-presidente Geraldo Alckmin: "Quando a gente olha cinco anos atrás, operávamos com metade das pessoas que temos hoje aqui; então nós duplicamos o tamanho do MRO em São Carlos e queremos continuar investindo" - Crédito: divulgação

A LATAM MRO (Maintenance, Repair and Overhaul), localizada em São Carlos, dobrou o número de trabalhadores nos últimos cinco anos, após a internacionalização do Aeroporto Mário Pereira Lopes. A partir da criação da alfândega em São Carlos, a LATAM passou a receber aeronaves da própria empresa e de outras companhias para realização de manutenção sem precisar passar por outro aeroporto.

A manutenção de aeronaves vindas do exterior fez com que o número de empregos saltasse de 1.000 para 2.000. “Quando a gente pode fazer operações aqui, em vez de enviar estas aeronaves para outros países, conseguimos empregar pessoas e gerar um resultado sustentável para a empresa. Então, é muito importante. Quando a gente olha cinco anos atrás, operávamos com metade das pessoas que temos hoje aqui. Duplicamos o tamanho do MRO em São Carlos e queremos continuar investindo, eventualmente com a ampliação dos serviços para atender a nova frota que anunciamos, que são os aviões Embraer E-2”, afirma Jerome Cadier, CEO da LATAM Brasil.

Cadier disse que não o preocupava uma possível fusão entre as empresas Gol e Azul, que poderia tirar da LATAM a condição de líder do mercado. As companhias desistiram da fusão no dia 25 de setembro. “Nosso objetivo nunca foi ser a maior companhia que opera no Brasil. Hoje estamos nessa situação, mas sempre buscando sustentabilidade, sempre procurando abrir rotas que sejam sustentáveis para que a companhia possa continuar viva e forte, como tem sido nos últimos anos, investindo e se expandindo. Não nos preocupava, necessariamente, que a liderança estivesse conosco ou não. O importante é sustentabilidade, crescimento sustentável — é isso que a LATAM vem fazendo”.

NOVO HANGAR E MAIS 300 EMPREGOS – No dia 26 de setembro, a empresa inaugurou seu novo hangar. A nova estrutura, construída em apenas 10 meses e especializada na manutenção pesada de aeronaves Boeing 787 Dreamliner, é fruto de um investimento de R$ 40 milhões e gera 300 novos empregos diretos. Trata-se do maior aporte da companhia em seu complexo no interior paulista em dez anos.

A cerimônia de inauguração contou com a presença de executivos da LATAM Brasil e do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Todos destacaram a importância estratégica do empreendimento e o fato de o LATAM MRO de São Carlos ser o maior centro de manutenção aeronáutica da América do Sul, referência internacional na área.

“É emocionante ver São Carlos consolidada como um verdadeiro polo de desenvolvimento aeroespacial do Brasil, que, além da manutenção de excelência, abriga também a nossa Escola de Mecânicos e um histórico de inovação contínua”, afirma Jerome Cadier, CEO da LATAM Brasil.

Com a nova estrutura, o LATAM MRO de São Carlos passa a realizar as manutenções pesadas (checks) da frota de Boeing 787 das afiliadas do grupo LATAM, anteriormente realizadas fora do Brasil. Isso representa ganhos em competitividade, redução de custos e maior agilidade no retorno das aeronaves às operações. O hangar também está preparado para pintura de aeronaves de grande porte e para a manutenção preventiva de até três Airbus A320 simultaneamente.

O projeto ainda incorporou tecnologias avançadas já utilizadas em outros hangares do complexo, como o uso de drones para inspeção dos aviões e carrinhos autônomos de logística — verdadeiros exemplos da cultura de inovação permanente do LATAM MRO.

ESCOLA LATAM DE MECÂNICOS – A LATAM é a única companhia aérea brasileira com um Centro de Instrução certificado pela ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) para formar mecânicos de manutenção aeronáutica. Em dezembro de 2024, foi inaugurada em São Carlos a Escola LATAM de Mecânicos, em cerimônia que contou com a presença do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, para dar as boas-vindas à turma inicial de 70 bolsistas, funcionários da própria LATAM.

Em agosto de 2025, a Escola LATAM abriu pela primeira vez vagas externas. O processo atraiu mais de 1,7 mil inscritos para 20 vagas e resultou na criação de uma turma adicional, totalizando 80 alunos. Um marco importante foi a presença de 44% de mulheres entre os candidatos selecionados.

O LATAM MRO de São Carlos foi inaugurado em fevereiro de 2001. Ao longo de duas décadas, consolidou-se como um verdadeiro ativo estratégico para o grupo LATAM.

Com 95 mil m², hoje conta com nove hangares, 22 oficinas, emprega cerca de 2 mil profissionais e realiza mais de 60% das manutenções programadas de toda a frota do grupo LATAM. É homologado por autoridades internacionais como EASA (Europa), FAA (EUA) e DGAC (Chile). Desde 2019, utiliza drones com inteligência artificial para inspeções externas, tornando o processo 12 vezes mais rápido e totalmente digital.

Nos últimos anos, o LATAM MRO de São Carlos ganhou ainda mais relevância com novos investimentos. Além de inaugurar seu novo hangar, tornou-se sede da pioneira Escola de Mecânicos da LATAM e submeteu um projeto de R$ 78 milhões para transformar o complexo em um Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I).

A chegada dos jatos Embraer E195-E2 à frota da LATAM, prevista para o segundo semestre de 2026, reforçará ainda mais o papel do LATAM MRO de São Carlos como polo de desenvolvimento aeroespacial do Brasil e da América Latina.

