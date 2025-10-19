Ir ao supermercado ainda é um hábito prazeroso para muitos brasileiros

Supermercado - Crédito: reprodução Abraas

Apesar do avanço da multicanalidade, a loja física se mantém como canal preferido dos brasileiros no varejo alimentar: 64,3% compram exclusivamente nesses espaços. Além disso, para 43% dos consumidores caminhar pelos corredores e encher o carrinho é um momento prazeroso e quase terapêutico.

Outro dado que chama atenção é o que mostra que as compras passam a ser mais semanais do que mensais. Só 12% dos consumidores concentram suas compras em uma única vez no mês. Atualmente, o supermercado faz parte da rotina semanal de 33% dos brasileiros, que visitam as lojas uma vez por semana, enquanto 29% vão mais de uma vez nesse período. Já 25% preferem o intervalo de 15 dias para repor sua despensa.

Vale ainda observar que 37% dos consumidores estão acostumados a ir sozinhos(as), 29,5% com o(a) parceiro(a), 15,2% com colegas ou amigos, 9,6% com familiares próximos e 8% com outros parentes.

Os dados constam do estudo “Consumo em Tempos de Inflação e Repriorização” realizado pela Neogrid em parceria com o Opinion Box. O material destaca que compreender os diferentes perfis, comportamentos e canais de compra é essencial para que varejistas consigam planejar melhor suas ações no ponto de venda. Isso porque ao entender como, onde e com que frequência o consumidor faz suas compras, ajuda a direcionar melhor os esforços no varejo. Transformar esses dados em decisões práticas, como ajustar sortimento, preços e promoções de acordo com a realidade de cada loja, é o que garante relevância na gôndola e gera percepção de valor para o shopper.

Importante ter em mente que 31,4% dos consumidores adotam um modelo híbrido – combinando lojas físicas e on-line – e apenas 4,3% realizam suas compras exclusivamente pela internet. E que 34% encaram a tarefa de ir ao supermercado como uma obrigação e 8% a consideram estressante, revelando que a experiência de compra divide opiniões.

Abraas

Leia Também