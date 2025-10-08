Índice CEAGESP registra alta de 4,06% em setembro, impulsionado pelo setor de frutas

O Índice de Preços CEAGESP apresentou alta de 4,06% em setembro, após o avanço de 1,15% em agosto. Mesmo com o aumento mensal, o acumulado no ano ainda é de -2,46%, e o índice em 12 meses está em +2,30%.

O destaque do período foi o setor de Diversos, que registrou a quarta queda consecutiva, com -4,52%, influenciado principalmente pela redução nos preços da batata e da cebola — itens de forte peso na cesta básica.

Frutas puxam a alta

O setor de frutas foi o principal responsável pela elevação do índice, com aumento de 9,67%. Entre os produtos com maiores reajustes estão o limão taiti (+42,1%), maracujá azedo (+41,13%), abacate Breda (+39,88%) e mamão havaí (+29,3%).

A alta foi provocada por sazonalidade e menor oferta em algumas regiões produtoras. Já o morango (-31,55%) e a melancia (-14,86%) registraram quedas significativas, favorecidos pelo aumento da produção em Minas Gerais e São Paulo.

Legumes e verduras em queda

Após três meses de alta, os legumes apresentaram queda de 11,22%, reflexo do aumento na oferta e de condições climáticas favoráveis. O maxixe (-40,81%), a vagem macarrão (-38,52%) e a abobrinha (-37,17%) lideraram as reduções.

O setor de verduras também manteve tendência de recuo, com queda de 7,86%, beneficiado por temperaturas amenas. Entre as maiores baixas estão o coentro (-54,81%), espinafre (-17,27%) e alface americana (-15,28%).

Diversos e pescados

O setor de Diversos teve retração de 4,52%, puxado pela batata e cebola, cujas colheitas de inverno ampliaram a oferta e reduziram preços. A batata lavada fechou a R$ 1,79/kg e a cebola nacional a R$ 1,39/kg.

Já o setor de Pescados registrou leve alta de 0,55%, influenciada pelo aumento expressivo da sardinha, que subiu 125% devido à proximidade do período de defeso — quando a pesca é suspensa para reprodução da espécie.

Panorama geral

Mesmo com a alta de setembro, o comportamento dos preços na CEAGESP segue equilibrado. As quedas observadas em verduras, legumes e itens diversos ajudaram a conter o avanço da inflação, em um cenário que reflete a sazonalidade e a recuperação da oferta agrícola.

Leia Também