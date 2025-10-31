Halloween ganha espaço no setor supermercadista

Halloween - Crédito: divulgação

O Dia do Halloween, comemorado em 31 de outubro, tem ganhado cada vez mais destaque no calendário comercial brasileiro, especialmente nos supermercados. Essa data, associada às tradições de fantasias, decoração temática e doces, cria uma atmosfera única que estimula o consumo jovem e familiar. Para o varejo supermercadista, o Halloween representa uma oportunidade estratégica para incrementar as vendas de produtos característicos, como confeitos, bebidas, artigos de decoração e alimentos temáticos, além de promover experiências envolventes que atraem o consumidor ao ponto de venda.

Nos supermercados, a preparação para o Halloween vai muito além da reposição de mercadorias. A criação de ambientes decorados, ações promocionais e a oferta de kits especiais são fundamentais para gerar engajamento e ampliar o ticket médio. Clientes buscam não só produtos, mas também uma vivência completa, com eventos temáticos, degustações e até workshops para crianças e famílias. Isso fortalece o relacionamento com o público e cria valor agregado à marca, aumentando a preferência dos consumidores pelo estabelecimento.

Além do impacto comercial, o Halloween impulsiona a inovação em campanhas de marketing e trade marketing dentro dos supermercados. O uso das cores laranja e preta, elementos icônicos como abóboras e fantasmas, e a criatividade na exposição dos produtos reforçam a experiência sensorial do cliente. Assim, o Dia do Halloween passa a ser uma data estratégica para a diferenciação no mercado, promovendo mais do que vendas, uma conexão emocional entre o consumidor e o ambiente de compra.

