sexta, 31 de outubro de 2025
Economia

Halloween ganha espaço no setor supermercadista

31 Out 2025 - 08h05Por Da redação
Halloween - Crédito: divulgaçãoHalloween - Crédito: divulgação

Dia do Halloween, comemorado em 31 de outubro, tem ganhado cada vez mais destaque no calendário comercial brasileiro, especialmente nos supermercados. Essa data, associada às tradições de fantasias, decoração temática e doces, cria uma atmosfera única que estimula o consumo jovem e familiar. Para o varejo supermercadista, o Halloween representa uma oportunidade estratégica para incrementar as vendas de produtos característicos, como confeitos, bebidas, artigos de decoração e alimentos temáticos, além de promover experiências envolventes que atraem o consumidor ao ponto de venda.

Nos supermercados, a preparação para o Halloween vai muito além da reposição de mercadorias. A criação de ambientes decorados, ações promocionais e a oferta de kits especiais são fundamentais para gerar engajamento e ampliar o ticket médio. Clientes buscam não só produtos, mas também uma vivência completa, com eventos temáticos, degustações e até workshops para crianças e famílias. Isso fortalece o relacionamento com o público e cria valor agregado à marca, aumentando a preferência dos consumidores pelo estabelecimento.

Além do impacto comercial, o Halloween impulsiona a inovação em campanhas de marketing e trade marketing dentro dos supermercados. O uso das cores laranja e preta, elementos icônicos como abóboras e fantasmas, e a criatividade na exposição dos produtos reforçam a experiência sensorial do cliente. Assim, o Dia do Halloween passa a ser uma data estratégica para a diferenciação no mercado, promovendo mais do que vendas, uma conexão emocional entre o consumidor e o ambiente de compra.

Abraas

