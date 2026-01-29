(16) 99963-6036
Economia

Etiqueta de eficiência das geladeiras muda e ajuda consumidor a economizar energia

Nova classificação facilita a escolha de modelos mais eficientes e pode reduzir o gasto de energia ao longo do ano

29 Jan 2026 - 17h20Por Jessica Carvalho R
Só abra a porta da geladeira quando necessário e evite deixá-la aberta por muito tempo - Crédito: Divulgação CPFLSó abra a porta da geladeira quando necessário e evite deixá-la aberta por muito tempo - Crédito: Divulgação CPFL
A geladeira está entre os eletrodomésticos que mais impactam a conta de luz, já que permanece ligada 24 horas por dia. Por isso, optar por um modelo eficiente faz diferença direta no orçamento doméstico. Com esse objetivo, a etiqueta de eficiência energética das geladeiras foi atualizada e agora apresenta apenas as classificações A, B e C, tornando mais simples a identificação dos equipamentos que utilizam a energia de forma mais eficiente. 
 
A mudança integra um processo de modernização coordenado pelo Procel e acompanha a evolução tecnológica dos eletrodomésticos. Com critérios mais rigorosos, a nova etiqueta volta a diferenciar os produtos, destacando aqueles que apresentam melhor desempenho energético. 
 
Como a geladeira opera de forma contínua, diferenças aparentemente pequenas de eficiência podem representar uma economia relevante ao longo da vida útil do equipamento. A escolha por modelos mais eficientes contribui para reduzir o gasto mensal com energia, facilita o planejamento financeiro das famílias e estimula o uso mais racional do sistema elétrico. 
 
O que mudou na etiqueta 
Antes da atualização, a maioria das geladeiras disponíveis no mercado aparecia com a classificação A, o que dificultava a comparação entre os modelos. 
 
Com a revisão dos critérios, apenas os refrigeradores mais eficientes passam a receber a classificação A. As categorias B e C indicam equipamentos com bom desempenho, mas com nível de eficiência gradualmente menor dentro dos novos parâmetros. 
 
Na prática, isso significa que uma geladeira classificada como A hoje é mais econômica do que um modelo A de alguns anos atrás, facilitando a escolha por equipamentos que geram economia ao longo do tempo. 
 
Além da letra de classificação, a etiqueta informa o gasto estimado de energia em quilowatt-hora (kWh), dado essencial para comparar modelos de tamanho semelhante. Para uma decisão mais consciente, a CPFL Energia traz algumas dicas: 
  • Comparar o valor em kWh entre equipamentos equivalentes. 
  • Avaliar o tamanho da geladeira de acordo com a necessidade da residência. 
  • Considerar que a eficiência energética gera benefícios durante toda a vida útil do produto. 
 
E sempre mantenha bons hábitos, como:  
• Evitar abrir a porta com frequência ou por longos períodos. 
• Manter as borrachas de vedação em bom estado. 
• Não encostar a geladeira na parede, permitindo ventilação adequada. 
• Ajustar a temperatura conforme a estação do ano. 
 
“A atualização da etiqueta de eficiência energética é um avanço importante para o consumidor e para o setor elétrico. Ao tornar mais clara a diferença entre os modelos, ela incentiva escolhas conscientes que reduzem o consumo de energia e contribuem para a sustentabilidade”, afirma Walter Barbosa Júnior, gerente de Eficiência Energética do Grupo CPFL. 
 
Por assessoria CPFL

