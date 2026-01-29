Etiqueta de eficiência das geladeiras muda e ajuda consumidor a economizar energia

A mudança integra um processo de modernização coordenado pelo Procel e acompanha a evolução tecnológica dos eletrodomésticos. Com critérios mais rigorosos, a nova etiqueta volta a diferenciar os produtos, destacando aqueles que apresentam melhor desempenho energético.

Como a geladeira opera de forma contínua, diferenças aparentemente pequenas de eficiência podem representar uma economia relevante ao longo da vida útil do equipamento. A escolha por modelos mais eficientes contribui para reduzir o gasto mensal com energia, facilita o planejamento financeiro das famílias e estimula o uso mais racional do sistema elétrico.

O que mudou na etiqueta

Antes da atualização, a maioria das geladeiras disponíveis no mercado aparecia com a classificação A, o que dificultava a comparação entre os modelos.

Com a revisão dos critérios, apenas os refrigeradores mais eficientes passam a receber a classificação A. As categorias B e C indicam equipamentos com bom desempenho, mas com nível de eficiência gradualmente menor dentro dos novos parâmetros.

Na prática, isso significa que uma geladeira classificada como A hoje é mais econômica do que um modelo A de alguns anos atrás, facilitando a escolha por equipamentos que geram economia ao longo do tempo.

Além da letra de classificação, a etiqueta informa o gasto estimado de energia em quilowatt-hora (kWh), dado essencial para comparar modelos de tamanho semelhante. Para uma decisão mais consciente, a CPFL Energia traz algumas dicas:

Comparar o valor em kWh entre equipamentos equivalentes.

Avaliar o tamanho da geladeira de acordo com a necessidade da residência.

Considerar que a eficiência energética gera benefícios durante toda a vida útil do produto.

E sempre mantenha bons hábitos, como:

• Evitar abrir a porta com frequência ou por longos períodos.

• Manter as borrachas de vedação em bom estado.

• Não encostar a geladeira na parede, permitindo ventilação adequada.

• Ajustar a temperatura conforme a estação do ano.

“A atualização da etiqueta de eficiência energética é um avanço importante para o consumidor e para o setor elétrico. Ao tornar mais clara a diferença entre os modelos, ela incentiva escolhas conscientes que reduzem o consumo de energia e contribuem para a sustentabilidade”, afirma Walter Barbosa Júnior, gerente de Eficiência Energética do Grupo CPFL.

Por assessoria CPFL

A geladeira está entre os eletrodomésticos que mais impactam a conta de luz, já que permanece ligada 24 horas por dia. Por isso, optar por um modelo eficiente faz diferença direta no orçamento doméstico. Com esse objetivo, a etiqueta de eficiência energética das geladeiras foi atualizada e agora apresenta apenas as classificações A, B e C, tornando mais simples a identificação dos equipamentos que utilizam a energia de forma mais eficiente.