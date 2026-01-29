Detran: como funciona a liberação instantânea de motos e carros recolhidos por infração de trânsito?

Pátio Municipal de São Carlos - Crédito: divulgação/PMSC

Mais agilidade, menos burocracia e transparência do início ao fim. A Liberação Instantânea de Veículos (LIVE), ferramenta digital do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP), já permitiu a liberação de 24.059 veículos desde seu lançamento, em junho de 2025. Apenas em janeiro de 2026, cerca de 4.100 liberações foram realizadas, muitas delas concluídas em poucos minutos, diretamente pelo portal do órgão.

A LIVE utiliza tecnologia de hiperautomação, que integra diferentes sistemas governamentais e elimina etapas manuais do processo. Com isso, o cidadão que precisa retirar um veículo apreendido por infrações de trânsito passa a contar com um procedimento totalmente digital, rápido e seguro.

Como funciona a liberação de veículos apreendidos

A liberação imediata é feita pelo portal do Detran-SP. Para acessar o serviço, o usuário precisa ter uma conta GOV.BR com selo prata ou ouro. Após o login, basta selecionar o veículo apreendido que deseja liberar.

Na sequência, o sistema apresenta todas as informações necessárias, como:

Localização do pátio onde o veículo está recolhido;

Valor da taxa de liberação;

Multas pendentes de pagamento, se houver.

As multas e a taxa de liberação — fixada em R$ 20,06 — podem ser quitadas via Pix, por meio de QR Code ou chave gerada pelo próprio sistema. Dessa forma, o cidadão tem acesso ao valor exato a ser pago, o que evita cobranças indevidas. As despesas referentes ao pátio também constam detalhadamente no ofício de liberação, garantindo maior transparência.

Integração de dados garante segurança

O rastreamento de débitos e restrições é possível graças à integração da LIVE com diversas bases governamentais, como as da Receita Federal, da plataforma GOV.BR e do Registro Nacional de Infrações de Trânsito (Renainf). A medida aumenta a confiabilidade das informações e assegura que a liberação do veículo ocorra apenas após a regularização completa das pendências.

Leia Também