Comércio e indústria comemoram dois feriados no fim de semana em novembro

Dois dos quatro feriados que São Carlos terá em novembro cairão no fim de semana. O Dia de Finados, 2 de novembro, será comemorado no primeiro domingo do mês. Já o dia 4, quando se celebra a emancipação político-administrativa de São Carlos, será em uma terça-feira, o que fará com que praticamente 100% dos servidores públicos municipais, estaduais e federais promovam o chamado “feriadão”, retornando ao trabalho apenas na quarta-feira, dia 5. O dia 20, Dia da Consciência Negra, cairá em uma quinta-feira, o que deve gerar outra emenda de feriado.

Por outro lado, o feriado de 15 de novembro, Proclamação da República, será em um sábado — também não considerado dia útil —, quando boa parte dos estabelecimentos comerciais e industriais não funciona, e os que funcionam operam em meio período.

O economista Tiago Carvalho da Fecomercio SP: “nos feriados há uma redução das compras por impulso e quando feriado cai em dia que não é útil, como sábado e domingo, reduz o prejuízo”

O economista da Fecomercio-SP, Tiago Carvalho, afirmou nesta sexta-feira, em entrevista exclusiva ao São Carlos Agora, que dois dos quatro feriados caindo em fins de semana acabam beneficiando a economia de São Carlos, especialmente o comércio varejista.

“Nos feriados, a maioria das pessoas não trabalha, o que reduz o fluxo de consumidores nas cidades e, consequentemente, as compras por impulso. Se por um lado hotéis e atividades ligadas ao turismo e ao entretenimento lucram, o varejo enfrenta dificuldades. Quando o feriado cai em dias não úteis, como sábado e domingo, o prejuízo é menor. No caso de São Carlos, que teria quatro feriados em novembro, ter dois caindo em fins de semana é algo muito positivo para os empresários do comércio local”, comemorou.

O diretor regional do CIESP, Marcos Henrique dos Santos, destacou que novembro será um mês de muitos feriados e pouca produção em São Carlos. “Teremos quatro feriados em menos de três semanas. Essa concentração traz impacto direto na rotina das indústrias locais, especialmente nas micro e pequenas empresas”, afirmou.

Segundo ele, a grande quantidade de feriados próximos dificulta a manutenção de uma linha de produção estável. “As empresas precisam reorganizar turnos, antecipar entregas ou pagar horas extras para compensar as paradas. Isso aumenta custos e reduz produtividade. O problema não é celebrar as datas, que têm importância cultural e histórica, mas sim a falta de equilíbrio no calendário”, pontuou.

De acordo com Santos, em um mês como novembro praticamente todas as semanas sofrem interrupções. “Isso desorganiza a produção e o planejamento de muitas empresas. Há alguns anos, foi discutido no Congresso Nacional um projeto de lei que previa a transferência dos feriados para as segundas-feiras, com exceção das datas religiosas fixas. A ideia era simples: manter as comemorações, mas reduzir o impacto na economia. Outros países fazem isso com sucesso. Infelizmente, o projeto não avançou, mas seria um bom momento para retomar esse debate”, defendeu.

Na China, exemplificou o diretor, os feriados nacionais são organizados de forma estratégica. “Eles não têm feriados isolados ao longo do ano, mas os agrupam. É comum ocorrerem de cinco a oito dias de interrupção, nos quais ninguém trabalha. Isso permite períodos de descanso mais previsíveis, sem prejudicar o ritmo produtivo.”

Santos explicou ainda que o setor produtivo precisa de estabilidade para planejar compras, produção e entregas. “Quando temos um calendário com tantas quebras, especialmente em meses de alta demanda, como o fim do ano, todo o sistema sofre. E quem mais sente são as pequenas e médias empresas, que não têm margem para absorver essas paradas.”

Nem mesmo o fato de dois feriados caírem no fim de semana anima o empresário. “Algumas indústrias trabalham aos sábados e outras, como a Tecumseh, aos domingos. A maioria das indústrias cumpre 44 horas semanais — deveriam ser 40 horas na semana (8 por dia) e 4 no sábado. O que ocorre é que as empresas diluem essas quatro horas do sábado ao longo da semana. Quando o feriado cai no sábado, o trabalhador tem direito a trabalhar quatro horas a menos na semana. Então, o único feriado que realmente não traz impacto para a maioria das indústrias é o que cai no domingo”, concluiu.

