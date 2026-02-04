(16) 99963-6036
quarta, 04 de fevereiro de 2026
Economia

Cinza ultrapassa branco e se torna a cor preferida dos paulistas na compra de veículos 0 km em 2025

04 Fev 2026 - 13h20Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Cinza ultrapassa branco e se torna a cor preferida dos paulistas na compra de veículos 0 km em 2025 -

A preferência dos consumidores paulistas na compra de veículos zero quilômetro mudou em 2025. Após liderar o ranking desde 2021, a cor branca perdeu espaço para o cinza, que passou a ser a tonalidade mais escolhida para automóveis, utilitários, camionetas e caminhonetes no Estado de São Paulo.

Somente em 2025, quase 180 mil veículos novos foram emplacados na cor cinza, consolidando a mudança no comportamento do mercado automotivo paulista. O branco, que vinha ocupando a primeira posição nos últimos anos, manteve desempenho expressivo, mas foi superado.

Dados do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) mostram que, em 2024, o branco ainda liderava com 211.486 veículos vendidos, seguido de perto pelo cinza, que registrou 189.954 unidades no mesmo período. Ao longo dos últimos anos, as cinco cores mais populares entre os paulistas permaneceram praticamente estáveis: branco, cinza, prata, preto e azul.

Outra mudança relevante no ranking ocorreu a partir de 2023, quando os veículos pretos ultrapassaram os pratas e assumiram a terceira colocação entre as cores mais vendidas. Nos últimos três anos, os modelos pretos acumularam 325.305 unidades comercializadas no Estado.

Considerando apenas as cinco cores mais escolhidas, o volume de vendas é significativo. Entre 2021 e 2025, mais de 2 milhões de veículos zero quilômetro foram vendidos nessas tonalidades em São Paulo, refletindo tendências de mercado e preferências cada vez mais consolidadas entre os consumidores.

Leia Também

São Carlos abriga mais de 46 mil empresas
Desenvolvimento 15h32 - 03 Fev 2026

São Carlos abriga mais de 46 mil empresas

Quem ganha até R$ 5 mil deixa de pagar Imposto de Renda a partir deste mês
Economia06h42 - 02 Fev 2026

Quem ganha até R$ 5 mil deixa de pagar Imposto de Renda a partir deste mês

Aneel mantém bandeira tarifária verde e conta de luz segue sem taxa extra em fevereiro
Economia07h30 - 31 Jan 2026

Aneel mantém bandeira tarifária verde e conta de luz segue sem taxa extra em fevereiro

Processamento de cana deve crescer 2,8% na safra 2026/2027
Agricultura23h01 - 29 Jan 2026

Processamento de cana deve crescer 2,8% na safra 2026/2027

Etiqueta de eficiência das geladeiras muda e ajuda consumidor a economizar energia
Economia17h20 - 29 Jan 2026

Etiqueta de eficiência das geladeiras muda e ajuda consumidor a economizar energia

Últimas Notícias