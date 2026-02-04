Cinza ultrapassa branco e se torna a cor preferida dos paulistas na compra de veículos 0 km em 2025

A preferência dos consumidores paulistas na compra de veículos zero quilômetro mudou em 2025. Após liderar o ranking desde 2021, a cor branca perdeu espaço para o cinza, que passou a ser a tonalidade mais escolhida para automóveis, utilitários, camionetas e caminhonetes no Estado de São Paulo.

Somente em 2025, quase 180 mil veículos novos foram emplacados na cor cinza, consolidando a mudança no comportamento do mercado automotivo paulista. O branco, que vinha ocupando a primeira posição nos últimos anos, manteve desempenho expressivo, mas foi superado.

Dados do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) mostram que, em 2024, o branco ainda liderava com 211.486 veículos vendidos, seguido de perto pelo cinza, que registrou 189.954 unidades no mesmo período. Ao longo dos últimos anos, as cinco cores mais populares entre os paulistas permaneceram praticamente estáveis: branco, cinza, prata, preto e azul.

Outra mudança relevante no ranking ocorreu a partir de 2023, quando os veículos pretos ultrapassaram os pratas e assumiram a terceira colocação entre as cores mais vendidas. Nos últimos três anos, os modelos pretos acumularam 325.305 unidades comercializadas no Estado.

Considerando apenas as cinco cores mais escolhidas, o volume de vendas é significativo. Entre 2021 e 2025, mais de 2 milhões de veículos zero quilômetro foram vendidos nessas tonalidades em São Paulo, refletindo tendências de mercado e preferências cada vez mais consolidadas entre os consumidores.

