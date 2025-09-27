(16) 99963-6036
sábado, 27 de setembro de 2025
Educação

Caixa inicia pagamento de nova parcela do programa Pé de Meia nesta segunda

27 Set 2025 - 13h20Por Jessica Carvalho R.
Estudante - Crédito: Agência SPEstudante - Crédito: Agência SP

A CAIXA inicia, na próxima segunda-feira (29), o pagamento de nova parcela do Programa Pé-de-Meia do Governo Federal. Neste calendário de pagamento, cerca de 3,5 milhões de estudantes receberão o incentivo.

As parcelas serão creditadas em conta Poupança CAIXA Tem, aberta automaticamente pela CAIXA em nome dos estudantes, e os valores poderão ser movimentados preferencialmente pelo app CAIXA Tem.

Os pagamentos serão realizados de forma escalonada, de acordo com o mês de nascimento do estudante, conforme calendário a seguir:

 

O estudante poderá consultar informações escolares, regras do Programa e status de pagamentos (rejeitados ou aprovados) por meio do aplicativo Jornada do Estudante, do Ministério da Educação.

Informações relativas ao pagamento do benefício podem ser consultadas nos aplicativos CAIXA Tem ou Benefícios Sociais.

 

