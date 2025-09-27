(16) 99963-6036
sábado, 27 de setembro de 2025
Economia

Aneel reduz bandeira para vermelha 1 na conta de luz em outubro

27 Set 2025 - 06h16Por Da redação
Conta energia - Crédito: Agência BrasilConta energia - Crédito: Agência Brasil

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta sexta-feira (26) que a bandeira vermelha patamar 1 irá vigorar no mês de outubro. Isso significa que as contas de energia elétrica terão adicional de R$ 4,46 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

A nova bandeira significa uma redução em relação aos meses de agosto e setembro, quando foi acionada a bandeira vermelha patamar 2.

De acordo com a Aneel, a medida foi adotada por causa do baixo volume de chuvas, afetando o nível dos reservatórios para a geração de energia nas usinas hidrelétricas.

Agencia Brasil

