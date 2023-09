São Carlos registra aumento no número de casos de Covid-19

Teste Covid-19 - Crédito: divulgação



A cidade de São Carlos registrou um aumento de casos de Covid-19. Entre os dias 2 de agosto e 11 de setembro, foram notificados 165 novos casos da doença, um aumento de 65% em relação a julho, quando foram registrados 100 casos. Em junho, o número de casos foi ainda menor, com 99 notificações. Os dados foram repassados pela assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal a pedido do site São Carlos Agora.

A vacinação contra a Covid-19 é oferecida em todas unidades de São Carlos.



Sete mortes em 2023



Em 2023, foram registradas sete mortes por Covid-19 em São Carlos.

As vítimas são:

Uma mulher de 94 anos, com comorbidades, que recebeu duas doses de vacina;

Um homem de 84 anos, com comorbidades, que recebeu quatro doses de vacina;

Um homem de 79 anos, com comorbidades, que recebeu quatro doses de vacina;

Um homem de 83 anos, com comorbidades, que recebeu duas doses de vacina;

Uma mulher de 82 anos, que não recebeu nenhuma dose de vacina;

Uma mulher de 92 anos, que não recebeu nenhuma dose de vacina;

Um homem de 80 anos, com comorbidades, que recebeu duas doses de vacina.

A maioria das vítimas tinha comorbidades, como diabetes, hipertensão e doenças cardíacas.

Ministério da Saúde diz que é cedo atribuir alta de casos de covid à nova variante

Na semana passada, o Ministério da Saúde informou não ser possível atribuir a alta de casos de Covid-19 no país à nova variante EG.5, conhecida como Eris.

De acordo com o ministério, houve elevação de 6% no número de casos confirmados de Covid-19, na comparação entre as semanas epidemiológicas 31 (30 de julho a 5 de agosto) e 32 (6 de agosto a 12 de agosto). A alta, segundo a pasta, no entanto, está dentro do esperado para o período.

O ministério ainda informou que a Eris já foi identificada em 13 estados brasileiros, mas que não há evidências de que a variante esteja causando um aumento expressivo no número de casos ou de mortes.

