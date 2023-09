São Carlos confirma mais uma morte por covid-19; seis pessoas estão internadas com a doença

SIGA O SCA NO

Boletim Coronavírus - Crédito: divulgação

São Carlos registrou mais um óbito por COVID-19, totalizando 642 mortes pela doença no município desde o início da pandemia.

O óbito é de uma mulher de 72 anos, com comorbidades, internada em UTI 21/08/23 e com óbito registrado em 07/09/23.

Foram registrados 960 casos negativos e 165 positivos de 03/08 a 11/09/23. Em junho foram 99 casos, em julho 100, em agosto 79 e nos 11 primeiros dias de setembro já foram registrados 86 casos positivos da doença.

Neste momento 6 pessoas estão internadas, sendo 01 em UTI na rede pública, 04 em enfermaria da rede pública e 01 em enfermaria de hospital privado.

Nenhum paciente está em leito de estabilização das Unidades de Pronto Atendimento (UPAS).

