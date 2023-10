Quatro adultos e uma criança estão estão internados por causa da Covid-19 em São Carlos

SIGA O SCA NO

11 Out 2023 - 10h41

11 Out 2023 - 10h41 Por Redação São Carlos Agora

Boletim Coronavírus - Crédito: divulgação

A cidade registrou no período 12/09 a 09/10/2023, 543 exames positivos e 1.812 negativos para COVID-19, totalizando desde o início da pandemia 644 óbitos. Neste momento estão internados pelo SUS 4 adultos, sendo 2 na UTI e 2 na enfermaria e 1 criança na enfermaria. Em hospital particular não está internado nenhum paciente com a doença.

Os últimos óbitos registrados são de uma mulher de 67 anos internada em 24/09/23 e óbito registrado em 25/09/23 e de um homem de 81 anos internado em 06/09/23 com óbito em 28/09/23.

